vor 53 Min.

Grüne wollen’s noch mal wissen

Bürger sollen bei Workshop zum Thema Verkehr mitarbeiten

Das Konzept eines Einbahnstraßenrings, das ein Aktionsbündnis entworfen hat, um die Herausforderungen des Verkehrs in Neuburg zu lösen, hat jüngst einen Dämpfer in Form der beiden Verkehrsgutachten bekommen. Große Würfe in der Verkehrsgestaltung scheinen zu kompliziert, rechtlich nicht durchsetzbar, nicht gewollt oder schlicht zu teuer, sagt der Oberbürgermeister-Kandidat der Neuburger Grünen, Gerhard Schoder. Er ist sich sicher, dass sich gleichzeitig viele Bürger nach Lösungen und einem neuen Aufbruch, um dem Verkehr in Neuburg Herr zu werden, sehnen. Deswegen will er mit seiner Partei das Thema noch einmal von anderer Seite anpacken.

Ein Workshop mit dem Titel „Verkehrskonzept ohne Denkverbote“ soll frischen Wind in die Diskussion bringen. Am Samstag, 23. November, sollen ab 15 Uhr im Restaurant „Aussicht“ bis circa 19 Uhr Ideen gesammelt werden.

Zu diesem Workshop laden die Grünen Bürger, Verkehrsexperten, Vertreter verschiedener Fraktionen und Interessensgruppen, auch der Industrie, Handwerker, Fahrradfahrer und Autofahrer ein. „Natürlich werden wir an diesem Nachmittag kein fertiges, umfassendes neues Konzept herstellen können, aber wir werden am Ende des Tages eine sortierte Liste von Ideen und Wünschen zu ’Wie soll der Verkehr in Neuburg im Jahr 2025 aussehen’ sehen, sowohl für die Innenstadt als auch die Stadtteile“, erklärt Schoder. „Dazu werden wir eine Liste der möglichen konkreten Maßnahmen im Verkehr in Neuburg beschreiben und sortieren, die aus Sicht der Teilnehmer vom Stadtrat als Nächstes in Prüfung und Planung gebracht werden sollen.“

Alle Bürger sind eingeladen, ihre Ideen und Wünsche in diesen Workshop mitzubringen und Neuburg mitzugestalten. Die Grünen bitten um Anmeldung per E-Mail an gerhard@schoder.eu bis zum 16. November. (glori)

