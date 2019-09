15:39 Uhr

Grünen OB-Kandidat will Neuburg elektrisieren

Gerhard Schoder (38), ist Neuburger und selbstständiger Unternehmer. Er kennt seine Stadt und hat sich Ziele gesetzt, sie zum Positiven zu verändern.

Von Manfred Rinke

Jung, intelligent, engagiert, weltoffen und in Neuburg Zuhause: Mit Gerhard Schoder präsentieren die Grünen in Neuburg einen jungen Menschen als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters, dem sie bei den Kommunalwahlen im März kommenden Jahres einiges zutrauen. „Ich will Neuburg elektrisieren“, sagte er bei seiner Vorstellung am Freitagnachmittag.

Nach 18 Jahren unter Oberbürgermeister Bernhard Gmehling „brennt das Haus“, sagte Schoder. Gelangweilt würden Probleme mit der Gieskanne angegangen. Dabei gäbe es viel mehr zu tun, als eine zweite Donaubrücke zu bauen. „Mit der CSU passiert zu wenig“, meint der Grünen-Kandidat in spe. Denn seine Nominierung steht erst im Oktober auf dem Programm. Danach will er zu seinen Zielen und Visionen unter anderem zu den Klimazielen Neuburgs, zu den Bedingungen für Familien oder zum Verkehr in der Stadt ein konkretes Programm für die machbare Umsetzung vorlegen.

Der Ortsvorstand der Grünen mit Karola Schwarz, Norbert Mages und Theo Walter sieht in Gerhard Schoder den Wunschkandidaten. „Ich gebe ihm für den Wahlkampf gute Chancen“, sagt Theo Walter.

