27.03.2019

Grüner Daumen für den Stadtteil

Die Zeller Gartler zeigen auch im 37. Vereinsjahr Einsatz für ein schönes Dorf. Aber: Ein Amt ist unbesetzt

Von Roland Habermeier

Das Wirken des Gartenbauvereins Zell ist im ganzen Stadtteil sichtbar, beispielsweise durch blühende Blumen und Pflanzeninseln. Aber damit nicht genug, denn die Gruppe avancierte mit einem beliebten Veranstaltungsreigen zu einer wichtigen Säule im Dorfleben. Bei dem jüngsten Treffen zog Vorsitzende Elke Hummel Bilanz.

Hierbei freute sich der Vorstand, wie bereits in den Vorjahren, über einen regen Zuspruch der Mitglieder. Gut 45 von aktuell 118 Mitgliedern kamen zur Jahresversammlung im Gasthof Mödl in Zell. In ihrem Report erinnerte die Vorsitzende eingangs an die umfangreichen Aktionen des Vereins im abgelaufenen Gartenjahr. Am 1. Mai organisierte der Gartenbauverein die Maifeier, zu der sich im Stadtteil Jung und Alt bei Spielen, Leckerbissen und einem gemütlichen Ratsch trafen.

An Fronleichnam schmückten die Ehrenamtlichen die vier Bildstücke zu Altären um. Und seit Jahren pflegt der Gartenbauverein eine besondere Tradition: Für jedes Neugeborene eines Vereinsmitglieds gibt es einen Gutschein für einen Obstbaum, und so konnte die Rednerin auch in diesem Jahr einen Gutschein während der Versammlung verteilen.

Im anschließenden Film von Manfred Hummel konnten die Gäste auf die Jahresaktionen zurückblicken. Weiter waren bei der Zusammenkunft obligatorische Tagesordnungspunkte angesagt, etwa der Kassenbericht, die Entlastung und das Totengedenken. Bei dem Punkt Ehrungen überreichte die stellvertretende Vorsitzende Sabine Dambock die Ehrennadel in Bronze an Elke Hummel und in Silber an Wilhelm Schläfer. Wie bei der letztjährigen Versammlung angekündigt, hat die Vorsitzende das Tragen der Standarte nach zwölf Jahren niedergelegt. „Danke, dass ihr mir in dieser Zeit die Stange gehalten habt“ sprach Hummel den drei Begleiterinnen Roswitha Eppinger, Elli Habermeier und Maria Schmidt aus und überreichte je einen Blumenstock.

Trotz intensiver Suche hat der Verein aktuell keinen Träger der Standarte und begibt sich weiter auf die Suche. Auf großes Interesse stieß bei den Vereinsmitgliedern der anschließende Vortrag von Hans Fischer und Dietmar Männel über Bonsai-Bäume. Zum Ende der Versammlung gab Hummel einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten in diesem Jahr. Starten wird das Gartenjahr des Vereines bei der Aktion Ramadama. Neben der Feier am 1. Mai beteiligt sich der Gartenbauverein an der Pflanzaktion „Jubiläums-Linde“, anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landschaftspflege. Der Jubiläumsbaum wird im Oktober bei der Aussegnungshalle in Alt-Zell gepflanzt.

Themen Folgen