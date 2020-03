vor 2 Min.

Grundschulen in Neuburg: So läuft die Anmeldung problemlos

Die Einschreibung von Kindern für das kommende Schuljahr an Neuburger Grundschulen beginnt bald. Das sollten Eltern wissen.

Am Dienstag, 17. März 2020, findet die Anmeldung der schulpflichtig werdenden Kinder an den Neuburger Grundschulen statt. Hier sind alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

In welcher Grundschule müssen die Kinder angemeldet werden?

Eltern aller Jungen und Mädchen des Schulsprengels „Neuburg-Ost“ können ihre Kinder an diesem Tag in der Grundschule Neuburg-Ost, Berliner Straße 39 in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, anmelden. Das betrifft, wie bisher, Kinder aus dem Stadtgebiet, nicht mehr aber den Nachwuchs aus dem Gebiet nördlich der Gustav-Philipp-Straße und der Grünauer Straße. Die Gustav-Philipp-Straße gehört beidseitig zur Grundschule Neuburg-Ost, ebenso der Stadtteil Heinrichsheim. Herrenwörth dagegen gehört nach Angaben der Stadt zur Grundschule im Englischen Garten.

Hier, in der Grundschule im Englischen Garten in der Grünauer Straße 1, können Jungen und Mädchen in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17 Uhr angemeldet werden. Hierzu zählen Kinder aus der Innenstadt (ausgenommen die linke Straßenseite der Theresienstraße stadtauswärts), Kinder des Gebiets nördlich der Gustav-Philipp-Straße bis zur Einmündung in die Rohrenfelder Straße und des Gebiets nördlich der Grünauer Straße ab dem Karl-Reisach-Platz. Außerdem dazu gehören Jungen und Mädchen aus dem Bereich Neuburg-Nord ebenso wie Kinder aus den Stadtteilen Bergen, Bittenbrunn, Laisacker, Gietlhausen, Joshofen, Ried, Zell , Bruck , Maxweiler, Rohrenfeld und Herrenwörth.

Schulanfänger des Sprengels Neuburg-Schwalbanger stammen aus dem Stadtbereich Neuburg-Süd. Der Sprengel umfasst zusätzlich alle Schüler aus der Franziskanerstraße, der Fünfzehnerstraße, der Eybstraße, dem Invalidengäßchen, der Theresienstraße (Hausnummern: 198, 197, 196, 194 a, 194, 193, 192, 191, 190 und 160), der Münchener Straße (2-62, 64-82, 83-999) und dem Oswaldplatz (1, 2, 4) – und die Stadtteile Feldkirchen , Sehensand, Hardt , Altmannstetten, Marienheim , Rödenhof und Fleischnershausen. Die Anmeldung ist in der Grundschule Neuburg, Am Schwalbanger, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr möglich.

Welche Kinder sind überhaupt schulpflichtig?

Eine Anmeldepflicht besteht grundsätzlich für die Erziehungsberechtigten an der jeweiligen öffentlichen Grundschule , in deren Schulsprengel sie wohnen. Anzumelden ist, wie die Stadt Neuburg in dem Schreiben schildert, jedes Kind, das im Schuljahr 2020/2021 erstmals schulpflichtig wird. Schulpflichtig werden alle Kinder, die am 30. Juni 2020 sechs Jahre alt sind, also spätestens am 30. Juni 2014 geboren wurden.

Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. September 2020 sechs Jahre alt werden, können schulpflichtig werden. Nach dem Anmeldeverfahren und der Beratung durch die Schule können die Eltern entscheiden, ob die Einschulung des Kindes auf nächstes Jahr verschoben werden soll. Die Entscheidung muss aber schriftlich bis zum 14. April der Schule vorliegen. Schulpflichtig ist außerdem jedes im Vorjahr zurückgestellte Kind, der Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen. Jedes Kind, das die Erziehungsberechtigten zurückstellen lassen wollen. Jedes Kind, für das ein Gastschulantrag an eine andere Schule gestellt werden soll. Und jedes ausländische Kind, unabhängig von seinen Kenntnissen in der deutschen Sprache.

Ein Kind, das in den Monaten Oktober bis Dezember 2020 sechs Jahre alt wird, kann auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden, falls negative Erkenntnisse über die Schulfähigkeit dem nicht entgegenstehen. Die Schule entscheidet über die Aufnahme.

Kinder, die nach dem 31. Dezember 2014 geboren sind, können auf Antrag der Eltern vorzeitig in die Schule aufgenommen werden, wenn aufgrund der körperlichen, sozialen und geistigen Entwicklung zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Jedoch ist bei diesen Kindern ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich.

Eltern, Oma, Freunde aus Neuburg: Wer soll die Kinder anmelden?

Die Erziehungsberechtigten sollen persönlich mit dem Kind zur Schulanmeldung kommen. Wenn sie verhindert sind, sollen sie einen Vertreter beauftragen, das Kind zur Schulanmeldung zu führen. Kinder, die bei der Schulanmeldung nicht vorgestellt werden können, dürfen schon vorher schriftlich angemeldet werden. Sie müssen bis spätestens 9. März bei der jeweiligen Grundschule angemeldet sein. Anmeldeblätter hierfür sind bei der zuständigen Grundschule erhältlich. Eine schriftliche Anmeldung zur vorzeitigen Schulaufnahme ist nicht zulässig. Die Erziehungsberechtigten und ihre Vertreter müssen bei der Schulanmeldung die nach dem Anmeldeblatt erforderlichen Angaben machen und durch Vorlage des Geburtsscheines belegen. (nr)