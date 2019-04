18:15 Uhr

Grundstückspreise: Wo Bauland lieb und teuer ist

Plus Die Verkaufspreise für Grundstücke im Landkreis sind erneut gestiegen. Auch die Kommunen sind davon betroffen. Eine Übersicht über die Baulandsituation.

Die Neuigkeit ist wenig überraschend, und gleichzeitig nimmt man sie kopfschüttelnd zur Kenntnis, verbunden mit der Frage: Wo soll das alles nur hinführen? Die Baulandpreise im Landkreis sind schon wieder gestiegen. Alle zwei Jahre bringt der Gutachterausschuss des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen einen Katalog über die Bodenrichtwerte heraus, die Aufschluss darüber geben, welche durchschnittlichen Verkaufspreise für Grundstücke in den Kommunen erzielt wurden. Die Städte Neuburg und Schrobenhausen außer acht gelassen, wird der teuerste Grund und Boden im Landkreis in der Gemeinde Karlskron gehandelt, am günstigsten schneidet die Gemeinde Rennertshofen in der aktuellen Statistik ab.

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen

Wir haben in den Gemeinden im Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau nachgefragt, wo es aktuell Grundstücke zu kaufen gibt und mit welchen Preisen Bauwillige rechnen müssen: Bergheim: In Bergheim laufen derzeit parallel mehrere Planungen für neue Baugebiete und Bauplätze. Dazu gehören die Baugebiete Trauberg II in Unterstall und am Luckerberg II in Bergheim. In beiden Fällen sind die Planungen noch nicht so weit fortgeschritten, als dass verlässliche Auskünfte über die Preise getroffen werden könnten. Für die elf Plätze in Unterstall, die nächstes Jahr bebaut werden können, prognostiziert Stefan Gößl von der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg aber jetzt schon: „Die werden teuer.“ Das liege einerseits an der Hanglage, andererseits an den Kosten für die Umbauarbeiten an der Kläranlage, die im Zuge des neuen Baugebiets notwendig würden und ganz oder teilweise auf die Erschließungskosten umgelegt werden sollen. Anfragen für die Bauplätze gebe es genügend, sagt Gößl. „Würden wir eine Liste führen, würden 100 nicht reichen.“ Laut der Bodenrichtwerteliste lag der durchschnittlich erzielte Verkaufspreis in den vergangenen zwei Jahren bei 280 Euro pro erschlossenem Quadratmeter (2017: 200 Euro; 2014: 160 Euro). Der Preis könnte durchaus auch für die neuen Baugebiete aufgerufen werden, denn die zuletzt verkauften Bauplätze in Bergheim lagen bei 250 Euro. Die Preise werden insbesondere von den Erschließungskosten beeinflusst, die in den vergangenen Jahren immens gestiegen seien. „Vor einigen Jahren konnte man ein Baugebiet noch für 30, 40 Euro pro Quadratmeter erschließen. Jetzt muss man sich fragen, ob man bei unter oder schon über 100 Euro landet“, beschreibt Gößl die Entwicklung. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Burgheim: 140 Euro lautet der aktuelle Richtwert für ein Grundstück in Burgheim (2017: 100 Euro; 2014: 85 Euro). Doch nach Einschätzung von Bürgermeister Michael Böhm wird dieser Preis für einen Bauplatz im neuen Wohngebiet „Am Vohbach“ nicht reichen. „Ich gehe davon aus, dass wir deutlich bei über 140 Euro liegen werden.“ Das liege unter anderem auch daran, dass das Baugebiet mit einer Kalten Nahwärme ausgestattet werde. 33 Einfamilienhäuser, vier Mehrfamilienhäuser und fünf Atriumhäuser können dort ab nächstes Jahr gebaut werden. „Wir haben mehr Interessenten als Plätze“, sagt Böhm.

Auch in Straß entsteht ein neues Baugebiet mit 35 Plätzen, das ebenfalls zum Jahreswechsel 2019/20 baufertig sein soll. 90 Euro lautet der Richtwert für den Ortsteil, doch Böhm ist sich sicher, dass der Preis bei über 100 Euro liegen wird, sich möglicherweise sogar an den Burgheimer Richtwert von 140 Euro annähern könnte. „Die Bodenrichtwerte hängen hinterher“, ist seine Meinung über den Katalog. Denn die Preissteigerungen insbesondere bei den Erschließungskosten seien nicht berücksichtigt. Insofern würden die Zahlen seiner Einschätzung nach nicht die realistischen Werte wiedergeben. Karlshuld: Ganz anders stellt sich dagegen die Situation in Karlshuld dar. Das zuletzt verkaufte Grundstück im Baugebiet an der Friedrich-von-Gärtner-Straße kostete den Käufer 85 Euro. Das war 2017, wie Geschäftsführer Roman Mück sagt, und der Preis beinhaltete Erschließungskosten von gerade mal 30 Euro. „Wir merken schon auch, dass es teurer wird“, sagt er. Wenn die Gemeinde im Frühjahr 2020 die fünf Bauplätze südwestlich der Lindenstraße verkauft, dann werde die Gemeinde diesen Preis sicherlich nicht halten können. „Ich gehe davon aus, dass die Plätze deutlich über 100 Euro kosten werden.“ Das ist dann aber immer noch günstiger, als der aktuelle Bodenrichtwert vorgibt: 200 Euro sind aktuell für ein Grundstück in Karlshuld und Neuschwetzingen angesetzt. Wie dieser Preis zustande kommt, erklärt Mück so: Den Großteil der Bauplätze verkauft die Gemeinde – zu relativ günstigen Preisen. Bauplätze aus privater Hand seien dagegen in Karlshuld mehr als rar – und deshalb extrem teuer. Aus diesem Grund sei es keine Seltenheit, dass für einen privaten Verkauf 300 Euro, in guten Lagen sogar über 400 Euro aufgerufen würden. Im Durchschnitt ergab sich in den vergangenen zwei Jahren so ein Verkaufspreis von 200 Euro (2017: 130 Euro). Karlskron: Die teuersten Bauplätze in einer Gemeinde im Landkreis gibt es traditionell in Karlskron. Die Nähe zu Ingolstadt macht die 5000-Einwohner-Kommune zu einem begehrten Pflaster für Auswärtige. 320 Euro zahlten Käufer in den vergangenen Jahren im Schnitt für ein Grundstück (2017: 250 Euro; 2014: 175 Euro). „Für einen Karlskroner ist das teuer, für einen Ingolstädter dagegen ein Schnäppchen“, erklärt Geschäftsführer Daniel Donaubauer das Dilemma. Diesen Preis werden auch Bauwillige zahlen müssen, die mit einem Grundstück im Baugebiet Straßäcker liebäugeln. Einfamilien-, Mehrfamilien- und Doppelhäuser mit über 100 Wohneinheiten werden dort entstehen, die Erschließung ist für August geplant. Mit etwa 320 Euro hat der Gemeinderat im Vorfeld schon mal kalkuliert – und lag damit exakt beim aktuellen Bodenrichtwert. „Der Gemeinderat war sich darüber einig, dass er die Plätze nicht unter, aber auch nicht deutlich über dem Bodenrichtwert verkaufen möchte“, sagt Donaubauer. Weichering: Ebenfalls alles andere als ein Schnäppchen sind die Baulandpreise in Weichering. Etwa sieben Jahre ist es her, dass die Gemeinde ihr letztes Grundstück verkauft hat. Der Preis damals: 135 Euro. Für einen Platz im neuen Baugebiet Weingasse in Weichering oder am Unterfeld in Lichtenau werden Bauwillige möglicherweise das Doppelte zahlen müssen. „Ich hoffe, dass sich der Preis irgendwo zwischen 250 und 300 Euro einpendelt“, sagt Bürgermeister Thomas Mack. Damit läge der Verkaufspreis im durchschnittlichen Mittel der vergangenen Jahre: 280 Euro wurden zuletzt im Schnitt erzielt, in den Vorjahren waren es 200 Euro (2017) und 145 Euro (2014). Das neue Baugebiet „Weingasse“ entsteht am Ortseingang von Weichering von Maxweiler kommend. Bild: Wipfler-Plan

Königsmoos: Was Bauland betrifft, ist die Gemeinde Königsmoos derzeit „ausverkauft“, wie Geschäftsführer Gerhard Ottillinger sagt. Die 5000-Einwohner-Kommune plant aber zwei neue Baugebiete – eines in Untermaxfeld an der Ingolstädter Straße und eines in Ludwigsmoos am Hammerstraßl. In Untermaxfeld soll 2020 mit dem Bau begonnen werden können, in Ludwigsmoos ein Jahr später. Das Interesse an den Plätzen sei groß, für die gut 30 Grundstücke in Ludwigsmoos gebe es etwa 100 Interessenten, sagt Ottillinger. 130 Euro wurden in den vergangenen Jahren im Schnitt für ein verkauftes Grundstück in Untermaxfeld erzielt (2017: 75 Euro; 2014: 65 Euro). Doch diesen Wert will die Gemeinde gar nicht erreichen. „Wir hoffen, dass wir die Plätze günstiger als 130 Euro hergeben können, denn wir wollen keinen Reibach machen“, sagt Ottillinger. Am Ende hänge der Preis aber von den Erschließungskosten ab. Die letzten Grundstücke, die die Gemeinde verkauft hat, lagen bei 64 Euro (Stengelheim) bzw. 60 Euro (Klingsmoos). Rennertshofen: Wie in anderen Kommunen auch, variiert in Rennertshofen der Quadratmeterpreis stark zwischen Kernort und Ortsteilen, im Extremfall um fast 200 Prozent. Liegt der Preis im Marktort bei 115 Euro (2017: 100 Euro; 2014: 85 Euro), hat der Gutachterausschuss für Ammerfeld, Emskeim, Erlbach, Hütting, Mauern, Rohrbach und Trugenhofen 60 Euro festgelegt. Rathaus-Geschäftsleiter Odo Utschig kennt die Antwort: „Sie werden dort keinen Bauplatz finden, einfach weil keine Grundstücksverkäufe getätigt worden sind.“ Diese Preise seien also wenig reel, weil in diesen Dörfern seit Jahren kein einziger Bauplatz verkauft worden sei. Die Kommune treibt deshalb die Baulandausweisung voran. Der Gemeinderat hat drei neue Baugebiete in Treidelheim, in Ammerfeld und in Rohrbach auf den Weg gebracht. Und in Stepperg sind im bereits bestehenden Baugebiet durch Nachverdichtung vier Parzellen baureif und bereits ausgeschrieben worden. Laut Bodenrichtwertkarte lag der Preis dort zuletzt bei 90 Euro pro Quadratmeter. Oberhausen: Die Boomgemeinde im Westen Neuburgs expandiert seit Jahren und setzt weiter auf Wachstum. Im Vergleich mit anderen Landgemeinden sind die Bodenpreise etwas höher, für den Kernort und für Unterhausen liegt der aktuelle Wert bei 220 Euro, in Kreut werden 175 Euro, in Sinning 145 Euro verlangt. In Oberhausen selbst sind in der Hauptstraße zwei ehemalige landwirtschaftliche Anwesen abgerissen worden, in der Lücke entstehen drei Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage. Für Bauherren eröffnen sich neue Chancen im bereits erschlossenen Baugebiet Hülläcker in Unterhausen. Dort ist mit verstärkter Bautätigkeit zu rechnen, nachdem derzeit alle Versorgungsleitungen neu verlegt und der Kanal erneuert werden. Ehekirchen: Bürgermeister Günter Gamisch verweist auf das neue Baugebiet „Am hohen Weg“ in Schönesberg. Dort sind auf einem knapp vier Hektar großen Areal aktuell 39 Bauplätzen geplant. „Vielleicht werden es noch ein paar mehr“, sagt der Bürgermeister, „wir wollen schließlich sparsam mit Grund und Boden umgehen.“ Momentan befinde man sich in der Bauleitplanung, die erste Auslegung stehe an. „Wir nehmen bereits Bewerber an und haben auch schon eine stattliche Zahl.“ Es seien viele Einheimische darunter, „das sind unsere Leute. Es ist nicht so, dass da lauter Auswärtige kämen“. Bis „Am Hohen Weg“ einmal Baurecht herrsche, werde aber noch ein dreiviertel Jahr ins Land ziehen, schätzt der Rathauschef. Wie lange das Angebot vorhält, mag er nicht abschätzen. „Beim letzten, bei der Probmühle, waren die Plätze ziemlich schnell weg. Ich hab’ aber jetzt nicht schon wieder das nächste Baugebiet in der Schublade. Die Erschließung muss schon noch Maß und Ziel haben.“ In der neuen Bodenrichtwertkarte steht Schönesberg mit 110 Euro, Ehekirchen mit 150 Euro (2017: 100 Euro; 2014: 65 Euro). Günter Gamisch hofft, dass man sich in letzterem Bereich bewegen werde. „Die Ausschreibungen für Erschließungsmaßnahmen haben wir erst, wenn die Bebauung rechtskräftig ist. Erst dann kann man seriös über Kosten und Quadratmeterpreis sprechen.“ Das Gesicht des Baugebiets könne sich zudem auch nochmals verändern, sprich es könnte noch verdichtet werden. Rohrenfels: Die unmittelbare Nähe zu Neuburg macht sich in der kleinen Gemeinde Rohrenfels bemerkbar. 220 Euro pro Quadratmeter sind aktuell für Bauland taxiert. Zuletzt wurden in der Gemeinde im Ortsteil Ballersdorf Grundstücke verkauft, die 180 Euro gekostet haben. Die nächste Möglichkeit in der Gemeinde, einen Bauplatz zu erwerben, wird in Ergertshausen sein. Dort können zwölf Plätze bebaut werden. Über die Höhe des Preises wollte Stefan Gößl von der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg nicht spekulieren. Ergertshausen gehört zur Gemarkung Wagenhofen, wo der Bodenrichtwert bei 180 Euro liegt. Wie sich die Baulandpreise in Neuburg entwickelt haben und wo es die detaillierten Daten gibt, lesen Sie hier: Grundstückspreise in Neuburg gingen steil nach oben

Themen Folgen