26.04.2019

Grundstückspreise in Neuburg gingen steil nach oben

Bodenrichtwerte Nach zwei Jahren liegen für Neuburg und den Landkreis die neuen Zahlen vor. Die Tendenz ist klar

Von Manfred Rinke

Neuburg-Schrobenhausen Sie sind für Grundstückseigentümer wie -käufer als Anhaltspunkt gleichermaßen interessant, wenn es um den Bodenwert von bebaubaren und bebauten oder landwirtschaftlichen Grundstücken geht: die sogenannten Bodenrichtwerte. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 wurden sie turnusgemäß durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen neu festgesetzt. Diese Richtwerte gelten nun wieder zwei Jahre lang. Auf einen kurzen Nenner lässt sich die Entwicklung der Preise im Stadtgebiet Neuburg bringen: Es ging steil nach oben.

Wie Bernhard Hillebrand, bei der Stadt zuständig für die Wirtschaftsförderung und strategische Grundstücksgeschäfte, sagt, lasse sich dieser Trend durch die Bank auf ganz Neuburg projizieren. Was den Anstieg der Preise in den Stadtteilen angeht, liegt der Norden deutlich vorne. In Bittenbrunn und Laisacker etwa ging der Richtwert für die bebaubaren Grundstücke um 100 auf 350 Euro pro Quadratmeter nach oben. In Ried stieg er von 300 auf 375 Euro pro Quadratmeter, in Heinrichsheim und Feldkirchen von jeweils 230 auf 290 Euro. Baugrundstücke unter 100 Euro pro Quadratmeter gibt es noch in den Stadtteilen Altmannstetten, Fleischnershausen und Zell (jeweils 90 Euro).

Stark angestiegen sind auch die Grundstückspreise in der Kernstadt. Der teuerste Abschnitt ist die Luitpoldstraße und im Anschluss die Münchener Straße von der Bullinger-Kreuzung bis zum Oswaldplatz. Dort stieg der Richtwert um 150 auf nun 650 Euro pro Quadratmeter. Im Innen- und Altstadtbereich sind nahezu in jedem Straßenzug Steigerungen von über 100 Euro pro Quadratmeter festzuhalten.

Während auch die Preise für die landwirtschaftlichen Flächen gewaltig – um 30 bis 40 Prozent – zugelegt haben (Ackerland stieg von 8,50 auf 12,50 Euro/Quadratmeter), stiegen die Richtwerte für Gewerbe- und Industrieflächen weniger deutlich an. „Das sind einfach weniger Flächen auf dem Markt und deshalb bewegt sich hier auch nicht so viel“, erklärt Bernhard Hillebrand. Grundsätzlich beschreibt er den Bedarf nach Wohnbauflächen in Neuburg als „nach wie vor sehr hoch“. Die Stadt selbst verkaufe ihre Grundstücke immer noch verhältnismäßig günstig nach einem preisgebundenen Richtwert und nach einem sozial ausgearbeiteten Punktesystem. „Die Bieterverfahren, bei denen der Zuschlag an den geht, der das meiste zahlt, sind die Ausnahme bei der Stadt“, sagt der Wirtschaftsförderer in der Verwaltung.

Aber auch im privaten Bereich macht es für ihn den Eindruck, dass Wohnbaugrundstücke nach wie vor hoch im Kurs stehen. Obwohl privat der Richtwert tatsächlich nicht mehr ist, als der Name sagt. Ob die Verkäufer immer das bekämen, was sie sich vorstellen, sei noch eine andere Sache.

Lesen Sie dazu auch den Artikel "Grundstückspreise: Wo Bauland lieb und teuer ist"

Themen Folgen