vor 42 Min.

„Gsund bleim!“ – Aktueller könnte der Titel nicht sein

Für einen kurzweiligen Stimmungsaufheller sorgte der kabarettistische abendliche Kurs in der Volksheilschule.

Manfred Basel feierte mit seinem Programm am Freitag Premiere. Dabei wird es zunächst bleiben

Von Annemarie Meilinger

„Wann wäre unser Titel so passend gewesen?“, fragt Manfred Basel sein Publikum im kleinen Theater im Studienseminar. Nach längerer Pause hat der Kabarettist wieder ein abendfüllendes Programm zusammengestellt: „Gsund bleim“– Idee, Text und Regie Manfred Basel. Dass der Titel so gut passt, und dass die Premiere am Freitag vielleicht die einzige Aufführung – vorerst – bleiben wird, ist Corona geschuldet.

Der abendliche Kurs der „Volksheilschule“, den die 110 Zuschauer gebucht hatten, hat das Motto „Trotz Arzt und Patient zum Happy End“ und lässt ahnen, wohin die Pfeile des sechsköpfigen SpezialistInnen-Teams abgeschossen werden. Da ist zum einen der Patient, „dem nix fehlt, weil er schon alles hat“. Er bekommt eine Medizin, die nix hilft, aber keine Nebenwirkungen hat.

Der Patient ist heutzutage vorgebildet durch Recherchen in Internet und Apothekenumschau, der braucht nur noch eine Zweitdiagnose durch den Arzt. Da hilft nur das Allheilmittel Hexopolocaramisaspirinoforto, und der gesungene Tipp: „Mit nem Teelöffel Zucker nimmst du jede Medizin“. Petra Gaus-Nickel, Elisabeth Greipl und Traudl van Erp trällern umgedichtete Anleihen aus Musical und Operette, Reinhard Geißler, Hans Hüttinger und Manfred Basel komplettieren den Chor. Mit Schuberts Kunstlied von der Forelle besingt Elisabeth Greipl mit viel Eleganz und Würde die Lösung eines tiefsitzenden Darmproblems. „Männergrippe“ ist allerdings eher ein Drama, denn „wenn Männer nur leicht husten, droht der Exitus“. Frauen dagegen möchten gern das „Schöpfungsergebnis optimieren“ und gehen zum Nachbessern, das Ergebnis ist oft grauenhaft, wie die Zeitschriften im Wartezimmer beweisen. Dort kann man oft so lange warten, bis einem die Wunde verheilt oder mit der hartnäckigen Sprechstundenhilfe so lange verhandeln, bis sich dann doch ein Termin arrangieren lässt.

Das Wörtchen „Privat“ sei da oft sehr hilfreich, im Krankenhaus dagegen hilft auch das nicht. „Sag mir, wo die Pfleger sind“ fragt die Truppe musikalisch. Wenn dann doch mal einer kommt, will er „unsere Tablette nehmen und in unser Bett gehen, damit wir dann schön schlafen“.

Fantasie und Realität sind nirgends so weit entfernt wie beim Psychiater. „Die Welt wird immer verrückter, und wer hierbei gelassen zuschauen kann, wird auch verrückt“, stellt man in der Werkstatt des Seelenklempners fest. Beim Augenarzt werden optische Täuschungen zu Sehfehlern und, wenn die Brille nicht hilft, dann hilft „Gironeid von Ratioschmarrn“. Risiken und Nebenwirkungen gibt es zuhauf: von Toleranzschüben, Egoismusschwund bis zu Selbstherrlichkeitsdefiziten. Am besten man fragt den Arzt oder Apotheker, oder wartet, bis wieder eine Aufführung angekündigt wird.

Basels Medizin ist ein kurzweiliger Stimmungsaufheller mit einem wegen der Corona-Krise etwas bitteren Geschmack im Abgang – aber dafür kann er nichts.