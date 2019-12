vor 22 Min.

Gurkenwasser für den Neuburger Winterdienst?

Schnee löst am Freitag ein kurzes Verkehrschaos aus. Die Straßenmeisterei Neuburg ist gewappnet für den Winter. Eine neue Methode könnte die Umwelt schonen.

Von Fabian Kluge

Dicke, weiße Flocken tanzten am Freitag durch Neuburg. Elf Tage zu früh für Fans von weißer Weihnacht sorgten sie für Verkehrschaos. Auf der B16 sind beispielsweise vier Lkw quer gestanden, zwischen Oberhausen und Neuburg war deshalb Stau. Insgesamt zehn Meldungen gingen zwischen 12 und 14 Uhr bei der Polizei in Neuburg ein. Der Grund war die Schneeglätte. Ein schlimmer Unfall war jedoch nicht dabei. Schon vor dem kurzzeitigen Wintereinbruch hatten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Neuburg schon einiges zu tun. Seit Ende Oktober sind sie bereit, einige Streueinsätze haben sie bereits hinter sich, erzählt Leiter Bernhard Strehle.

Besonders Temperaturen um den Gefrierpunkt sind tückisch. Gerade für neuralgische Stellen wie die Donaubrücke oder die Waldstrecke nach Bergen. Deshalb sind schon ab 2.30 Uhr in der Nacht sogenannte Melder auf den rund 330 Kilometern unterwegs, um die sich die Straßenmeisterei kümmert – in Kooperation mit dem Landkreis, um möglichst Leerfahrten zu vermeiden. „Aber wir können nicht überall gleichzeitig sein“, sagt Strehle und hofft auf Verständnis.

Neuburger Straßenmeisterei setzt auf Sole

1700 Tonnen Salz haben er und seine Kollegen im vergangenen Winter gebraucht – ein durchschnittlicher Wert. In diesem Jahr kann die Straßenmeisterei auf 2000 Tonnen zurückgreifen, sich zur Not sogar noch etwas nachordern. Im Zwei-Schicht-System sind insgesamt 16 Mitarbeiter unterwegs – darunter auch drei Lehrlinge. „Man darf auch schon mit 18 Jahren ein Streufahrzeug bedienen – das ist natürlich ein Anreiz“, sagt Strehle.

Immer ein Thema, wenn es um Streusalz geht, ist die Umweltbelastung. Strehle lächelt: „Wir streuen so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Fest steht aber: Das Gras wächst weiterhin, die Pflanzen gehen nicht ein.“ Vielleicht auch deshalb, weil die Straßenmeisterei auf Feuchtsalz setzt. „Das können wir aufsprühen, da fliegt kein Salz weg und man braucht auch weniger davon.“ Satte 765.000 Liter Sole haben die Mitarbeiter im Landkreis im vergangenen Winter eingesetzt.

Weitere Abhilfe könnte ein Pilotprojekt der niederbayerischen Firma Develey schaffen. Das Unternehmen verarbeitet pro Jahr rund 17.000 Tonnen Gurken in Silos. Dort bleiben rund 10.000 Liter Salzwasser zurück. Anstatt das Wasser aufwendig zu klären, will das Unternehmen nun weiteres Salz hinzufügen, bis das Verhältnis dem der klassischen Winterdienst-Sole entspricht. Bereits in diesem Winter will der Freistaat mit der neuen Methode etwa 700 Tonnen Salz und fünf Millionen Liter Wasser sparen. Strehle ist ebenfalls überzeugt von dem Einfall: „Wenn man sich dadurch etwas einsparen kann, fände ich es hervorragend. Das wäre wirklich eine gute Idee.“

