19.02.2020

Gut „beschirmt“ durch Neuburg

Restaurierung der Barockdecke der Pfarrkirche Heilig Geist wurde vom Verein Alte Residenz unterstützt

Mit Schirmen, Charme und viel guter Laune erlebten die Besucher der Sonntagsmesse in der Pfarrkirche Hl. Geist einen besonderen Gottesdienst. Fleißige Helfer hatten den eingerüsteten Kirchenraum mit vielen bunten Schirmen dekoriert. Viele Kinder waren in Faschingskostümen gekommen. Die eigene „Pfarrband“ intonierte „singing in the rain“ zum Einzug. Natürlich wurde der Altar von einen riesigen Schirm geschützt und die Ministranten waren in verschiedenen Farben gekleidet. Kaplan Leutgäb erläuterte in einer launigen Predigt, vor allem den Kindern, den Nutzen eines guten, unsichtbaren Schirmes, der uns gut durch das Leben begleiten soll.

Einen Schirm für Neuburg hatte am Ende des Gottesdienstes der Verein Alte Residenz Neuburg dabei. Walter Friemel und Werner Fuhrmann konnten aus dem Verkauf des Neuburger Regenschutzes 5000 Euro für die Restaurierung der Barockdecke in der Pfarrkirche überreichen. Wie Fuhrmann ausführte, hat der Verein seit seiner Gründung 1981 ziemlich genau 400.000 Euro für 63 Projekte in Neuburg zur Verfügung gestellt. Allein durch den Verkauf des Neuburg-Schirmes kamen fast 100.000 Euro zusammen. Noch gibt es Restbestände des „Helferschirms“ in der Neuburger Tourist-Info. Der Reinerlös wird dann nochmals für die Restaurierung verwendet. (nr)