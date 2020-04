00:30 Uhr

Gut ein Drittel genesen

Im Kreis steigt die Zahl der Infizierten langsamer an. Was noch positiv stimmt

Im Landkreis steigt die Zahl der Covid-19-Infizierten langsamer an. Zum Stand 14. April, 17 Uhr, liegt die Zahl der Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, bei 195. Davon sind 68 bereits wieder negativ getestet worden.

Wie die Pressestelle am Landratsamt in Neuburg mitteilt, sind am Dienstag vier verstorbene Covid-19-Patienten gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf acht Personen.

Für Ingolstadt meldet das Gesundheitsamt insgesamt 332 Fälle. 193 Personen sind aktiv positiv getestet, genesen sind 123 Personen, gestorben 16. Das Klinikum Ingolstadt meldete der Stadt Ingolstadt derzeit 63 Patienten, die mit dem COVID-19-Erreger infiziert sind und behandelt weren. Vier Patienten liegen auf der Intensivstation, 59 auf der Infektionsstation.

Bei weiteren drei Personen, die auf der Intensivstation lagen und die positiv auf das Virus getestet waren, sind die Testergebnisse inzwischen negativ ausgefallen. Ein Patient wurde in häusliche Quarantäne entlassen. Da die Zahl der Verstorbenen nach dem Wohnortprinzip von den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern gemeldet wird, verzichtet die Stadt Ingolstadt auf die Angaben zu Todesfällen im Klinikum, um hier keine Verwirrung zu stiften. Die Zahlen könnten irrtümlicherweise addiert werden. (nr)

