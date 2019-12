vor 40 Min.

Gut gelaunt in die Ferien

Tradtioneller „Projekttag Weihnachten“ an der PWS

Es ist quasi ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk der Schule an die Schüler – der schon traditionelle „Projekttag Weihnachten“ an der Paul-Winter-Realschule, bevor es in die Ferien geht. Denn Stress im Unterricht sieht anders aus.

Doch das ist bewusst so gewollt. Denn das Programm am letzten Schultag im zu Ende gehenden Jahr soll vor allem Spaß machen, damit alle, Schüler wie Lehrer, in beste Laune und Weihnachtsstimmung kommen. Dafür sorgt schon die gemeinsame Eröffnung des Schultages, wozu sich alle im Pausenhof um den Feuerkorb versammeln und den Klängen der schuleigenen Bläserklasse lauschen. Danach gibt es in den Klassen ein gemeinsames Frühstück. Während alle Klassen – zeitlich versetzt – noch einen Gottesdienst besuchen, läuft das restliche Programm in den einzelnen Jahrgangsstufen unterschiedlich ab. In den 5. Klassen zum Beispiel werden eine Weihnachtskarte oder ein Krippen-Fensterlicht gebastelt, eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen und am Ende gewichtelt. Das bildet auch in den 6. Klassen den lustigen Abschluss des Tages. Davor gibt es ebenfalls eine Weihnachtsgeschichte zu hören. Für Spaß sorgt zudem ein Weihnachtsquiz.

Während die 9. und 10. Klassen nach Frühstück und Gottesdienst sich in ihren Klassen jeweils einen Film ansehen können, finden sich seit vielen Jahren in den 7. und 8. Klassen Persönlichkeiten ein, um den Schülern Weihnachtsgeschichten vorzulesen. Schulleiterin Sonja Kalisch konnte dazu in diesem Jahr eine ganze Reihe neuer Gesichter begrüßen. Das waren der Heimatabgeordnete im Bayerischen Landtag, Matthias Enghuber, Landrat Peter von der Grün, die Vorsitzende des Neuburger Volkstheaters, Daniela Zimmermann, Claas Oldendorf vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 und Schauspieler Christian Hoenig, bekannt aus Filmen wie „Der Untergang“ oder „Sophie Scholl – die letzten Tage“ sowie Serien wie „Tatort“, „Verbotene Liebe“ oder „Ein Fall für zwei“. Märchenerzählerin Carla Teigeler, Elternbeirätin Judith Rein, Theaterpädagoge Noppo Heine und NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke waren schon mehrmals bei den Weihnachtslesungen dabei.

Die Schüler dieser beiden Jahrgangsstufen erfahren danach noch, wie in der Vergangenheit beziehungsweise in anderen Ländern Weihnachten gefeiert wurde und wird, bevor es für alle um 12 Uhr nach einem unterhaltsamen Schultag in die Ferien geht. (mari)

Themen folgen