Gute Nachrichten für Waldbesitzer: Warum die Preise für Rundholz steigen

Die Preise für Rundholz steigen. Was Waldbesitzer im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen jetzt beachten sollten.

Gute Nachrichten für alle Waldbesitzer: Weil es im Winter kaum Stürme gegeben hat und es beim Schnittholz eine große Nachfrage gibt, steigen derzeit die Rundholzpreise. Aus diesem Grund rät Ludwig Schön, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung (WBV) Neuburg-Schrobenhausen jedem Waldbesitzer: Jetzt die guten Rahmenbedingungen nutzen und Frischholz machen!

Wie es in einer Mitteilung heißt, sollten die Holzpolter auf einem Lagerplatz 500 Meter außerhalb des nächsten Nadelwaldes gelagert werden. Auf die rechtzeitige Abfuhr des Holzes habe die WBV keinen Einfluss. Gegenwärtig werde Holz jedoch schnell abgefahren.

WBV erwartet keine großen Mengen Käferholz

Weil die Temperaturen momentan für die Jahreszeit sehr kühl und damit waldfreundlich seien, erwartet der WBV in den nächsten Monaten keine großen Käferholzmengen. „Die Einschlagsbereitschaft der Waldbesitzer war im Winter sehr gering, deshalb lagert auch wenig Holz im Wald. Jetzt gilt es, alte Käferbäume und schwächelnde Kandidaten vor dem Sommer aufzuarbeiten und das Restholz aus dem Wald zu bringen.“ Sobald die Temperaturen wärmer werden, sollte der Wald regelmäßig auf Käferbefall kontrolliert werden. Gerade in den Monaten April und Mai sei es sehr wichtig, den ersten Käfer zu finden. So ließe sich am effektivsten der Ausbreitung der Käferpopulation vorbeugen. Ludwig schön betont: „Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn alle an einem Strang ziehen und Kontrollgänge durchführen.“

WBV rät: Staatliche Fördermittel nutzen

Darüber hinaus hat der WBV-Geschäftsführer einen weiteren Rat an alle Waldbesitzer: „Nutzen Sie die staatlichen Fördermöglichkeiten und vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin mit ihrem Revier-Förster vom AELF. Es werden fast alle Baumarten gefördert. Oft erhalten Sie 2,50 Euro pro Stück und mehr an Förderung. Damit sind die Pflanzen und die Anpflanzung bezahlt.“ Auch Wildschutzmaßnahmen wie Wuchsgitter oder Wuchshülle würden bezuschusst werden.

Da die Witterung unbeständig und kühl sei, mache es Sinn, die geplanten Frühjahrsanpflanzungen jetzt zu Ende zu bringen. Auch sei es an der Zeit, die eigenen Wiederaufforstungsflächen anzuschauen und Maßnahmen wie Ausmähen und Nachpflanzungen zu planen. Die gerade aufgeforsteten Kulturflächen sollten auf Rüsselkäferbefall kontrolliert werden. (nr)

