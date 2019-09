vor 4 Min.

Gutschein für Vhs-Kurs in Schrobenhausen zu gewinnen

Inhaber einer Ehrenamtskarte haben die Chance auf zweimal 50-Euro-Gutscheine

Inhaber einer Ehrenamtskarte haben jetzt die Möglichkeit, einen Gutschein für einen frei wählbaren Kurs an der Volkshochschule Schrobenhausen zu gewinnen. Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen verlost zwei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.

Teilnehmen können alle Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte (ausgegeben durch das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen). Dazu müssen sich Interessierte beim Landratsamt anmelden, und zwar entweder per Mail mit dem Stichwort „Ehrenamtskarte“ an ehrenamtskarte@lra-nd-sob.de, telefonisch unter 08431/57534 oder unter 08431/57531 oder über das Kontaktformular auf der Webseite www.neuburg-schrobenhausen.de/ehrenamt.

Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Die Gutscheine können nur bei der Vhs Schrobenhausen eingelöst werden, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Gewinner werden durch Losverfahren ermittelt. Bitte unbedingt eine Telefonnummer oder eine E-Mail- Adresse angeben, unter der das Landratsamt die Gewinner erreichen kann.

Teilnahmeschluss ist der 15. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Webseite www.neuburg-schrobenhausen.de/ehrenamt nachzulesen.

Das Programm der Volkshochschule Schrobenhausen gibt es im Internet unter www.vhs-sob.de. Dort können Interessenten durch insgesamt 455 Kurse stöbern. Zudem liegen die Programmhefte auch bei den Banken, in der Buchhandlung, dem Kino und an diversen anderen Stellen in Schrobenhausen aus. (nr)

