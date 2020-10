vor 39 Min.

Gymnasium wegen Corona geschlossen

In Schrobenhausen bleibt die Schule kommende Woche zu

Wie das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilte, ist in der vergangenen Woche ein Schüler des Gymnasiums Schrobenhausen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine anschließende, freiwillige Testung der Mitschüler sowie der Lehrerschaft ergab drei weitere positive Schüler sowie eine Lehrkraft, die sich mit dem Virus infiziert hatte. Nach der Kontaktpersonenermittlung wurde festgestellt, dass 21 Lehrkräfte Kontaktpersonen der ersten Kategorie sind und sich somit in Quarantäne begeben müssen. Die Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht der infizierten Lehrkraft besucht haben, werden im Testzentrum abgestrichen. Nach Rücksprache des Gesundheitsamtes mit dem LGL und in Abstimmung mit der Schulleitung wird die Schule vorübergehen für eine Woche geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Schrobenhausen werden im Distanzunterricht beschult. Die Kurse der Volkshochschule, die in den Räumen des Gymnasiums Schrobenhausen abgehalten werden, können dort nächste Woche nicht stattfinden. (nr)

