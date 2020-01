25.01.2020

Gymnasium wird saniert und ausgebaut

Landkreis investiert 25,5 Millionen in Schrobenhausen

Der Landkreis investiert 25,5 Millionen Euro in das Schrobenhausener Gymnasium. Das empfahl der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Kreistag. Gebaut werden 17 neue Klassenräume, sechs Gruppenräume, Mehrzweckräume und sogenannte Lernflure für moderne Unterrichtsmethoden. Ein Drittel der Summe, berichtete Markus Laumer, Leiter Hoch- und Tiefbau am Landratsamt, sind förderfähig.

Am Standort waren erst kürzlich zwei Millionen Euro in den naturwissenschaftlichen Anbau geflossen. Danach sollte das Altgebäude generalsaniert werden, doch durch die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium reiche das Raumprogramm nicht mehr aus, erklärte Markus Laumer den Räten. Als Lösung hat das beauftragte Architekturbüro einen weiteren, großen Anbau im Nordosten des Bestands vorgeschlagen. Insgesamt fließen 10,8 Millionen Euro in die Sanierung des Altbaus samt Aula, 12,6 Millionen kostet die dreigeschossige Erweiterung und für 2,2 Millionen werden die Außenanlagen instandgesetzt. (nel)

