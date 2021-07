Halbleiter fehlen: Weiter Kurzarbeit bei Audi in Ingolstadt

Audi hat in Ingolstadt noch immer mit Lieferengpässen bei Halbleitern zu kämpfen. Deshalb entfallen weiterhin Schichten.

Noch immer hat Audi mit der Versorgung von Halbleitern zu kämpfen. Deshalb werden in der kommenden Woche sowohl in Neckarsulm als auch Ingolstadt Schichten entfallen. Dort sind alle drei Linien von den Lieferengpässen betroffen.

Zahlreiche Schichten bei Audi in Ingolstadt entfallen

Auf der Linie 1, auf der der A4 und A5 produziert werden, gibt es am 19. und 20. Juli weder eine Früh- noch eine Spätschicht. Die Spätschicht entfällt zusätzlich noch am 21. Juli. Auf der Linie 2 (A3/A4/A5) entfällt von 19. bis 23. Juli die Spätschicht. In der Dauernachtschicht wird am 19. und 20. Juli nicht produziert. Bei der Linie 3 ist die Spätschicht betroffen. Hier ruht die Produktion bis zum 23. Juli. (nr)