Halligalli beim Faschingsball in der Rennertshofener Schule

„Von oben herab“ hatten diese vier Buben den besten Überblick auf das bunte Treiben in der Rennertshofener Schulturnhalle.

Die Grundschüler feiern am Rußigen Freitag in der Turnhalle mit allem, was zu einem Faschingsball dazugehört.

Von Michael Geyer

„Einmal um die ganze Welt“ lautete das diesjährige Thema des Schulfaschings an der Grundschule in Rennertshofen und bot den großen wie kleinen Narren alle Möglichkeiten für eine schöne Verkleidung. Alle Mädchen und Jungen griffen die Idee begeistert auf und auch die Lehrerinnen überraschten mit witzigen Einfällen.

Schulleiterin Iris Plichta wies als lebende Freiheitsstatue allen den Weg in den bunten Trubel, der sich auf der Tanzfläche abspielte: Indianer und Cowboys, Chinesen und Schwarzafrikaner, Piraten und Mexikaner, Batman und Superman, Ägypterinnen und allerlei zauberhafte Wesen aus Märchen und fremden Erdteilen fegten mit wilden Löwen, zahmen Kätzchen, bunten Schmetterlingen und anderen Tieren über die Tanzfläche. Mit ebenso viel Fantasie hatten die Kinder schon etliche Tage zuvor im Kunst- und Werkunterricht gemalt und gebastelt und die Turnhalle mit Schiffen, Flugzeugen, Fesselballonen passend geschmückt.

Schulfasching: Die Kostüme der Rennertshofener Grundschüler wurden prämiert

Neben den begeisternden Auftritten des kleinen Hofstaates der Fidelitas und von „Bernza“ war die Maskenprämierung ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags. Auf einem Laufsteg präsentierten sich die Maschkerer der Jury. Für die Sieger gab es Gutscheine fürs Kino, Schwimmbad und für einen hausaufgabenfreien Nachmittag.

Die Prinzenpaare hatten zahlreiche Orden mitgebracht: Neben Rektorin Plichta und allen Lehrerinnen, die den Kindern viel Verständnis entgegenbringen, wenn sie mal wegen der anstrengenden Faschingsauftritte etwas müde in der Schule sind, durften sich auch Sekretärin Manuela Braun, Hausmeister Gerhard Fieger und Andreas Marb, einziges männliches Mitglied des Elternbeirates, über die Auszeichnung freuen. Letzter hatte extra für den Schulfasching frei genommen, um mit dem Elternbeirat für die Verköstigung der Narren zu sorgen.

