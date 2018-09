17:38 Uhr

Hallo Zukunft! Wie die Politik zur Digitalisierung steht

Digitalisierung ist der größte Wandel der jüngeren Menschheitsgeschichte. Was die Landtagskandidaten dazu sagen.

Von Marcel Rother

An der Digitalisierung kommt keiner vorbei – vor allem nicht die Politik. Der digitale Wandel erfasst nach und nach verschiedenste Lebensbereiche, vom privaten Raum bis hinein in die Arbeitswelt. Manche sagen, durch sie drohe der Verlust von abertausenden Arbeitsplätzen. Andere sagen, die fortschreitende Digitalisierung ließe neue Arbeitsplätze entstehen. Die Politik muss die Weichen für den größten Transformationsprozess der jüngsten Geschichte richtig stellen, damit auch künftig Menschen ausreichend Arbeit haben, ihre persönlichen Daten geschützt bleiben und der digitale Wandel aus ethischer Perspektive menschenwürdig gestaltet wird. All das stellt die Politik vor Herausforderungen. Im dritten Teil unseres Duells haben wir unsere sechs Landtagskandidaten deshalb gebeten, uns folgende Frage zu beantworten:

Welche grundsätzliche Haltung haben Sie zum Thema Digitalisierung und Arbeitswelt?

Matthias Enghuber, CSU

„Die Digitalisierung wird in alle Lebensbereiche vordringen. Wir müssen daran arbeiten, als Wirtschaftsstandort zu den Gewinnern zu zählen, indem wir Betriebe bei der Digitalisierung unterstützen und neue Arbeitsplätze ansiedeln. In der öffentlichen Verwaltung können viele Prozesse beschleunigt werden und auch in der häuslichen Pflege kann die Digitalisierung helfen. Das alles geht nur durch flächendeckendes schnelles Internet und eine verlässliche 5G-Mobilfunkversorgung.“

Andreas Fischer, SPD

„Die Digitalisierung verändert unser Arbeiten und Leben grundlegend. Hieraus ergeben sich viele Chancen, aber auch Risiken. Es werden neue Berufe entstehen, andere verschwinden. So war es bereits vor 100 Jahren. Wichtig ist eine kontinuierliche Bildung und Qualifikation, um Chancen wirklich nutzen zu können. Begonnen von der Kita, über die Berufsausbildung und Hochschulen. Bayern braucht ein Gesetz zur Fort- und Weiterbildung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.“

Roland Weigert, Freie Wähler

„Kündigte die Staatsregierung 2008 ein umfassendes Programm für schnelles Internet an, um in 10 Jahren europäische Spitze zu sein, zählen wir heute in Europa zu den am schlechtesten versorgten Ländern. Dies führt zu echten Wettbewerbsnachteilen besonders für unsere Unternehmen. Es bedarf Glasfasererschließung für jeden Haushalt/jedes Unternehmen und eine flächendeckende digitale Infrastruktur. In der Kultuspolitik muss die Digitalisierung endlich nachhaltig Eingang in die Bildungsprogramme und den Schulalltag finden.“

Karola Schwarz, Die Grünen

„Die Nutzung von Computern durchdringt schon längst unseren Alltag. Wichtig ist deshalb, dass nachvollziehbar ist, was mit erfassten Daten geschieht und dass so wenig wie möglich erfasst werden. Daneben entstehen auch neue Möglichkeiten, wie arbeiten von zu Hause aus. Der Arbeitsplatz muss nicht mehr in einem Ballungsraum wie München sein, Wege fallen weg, die Zeit kann für Familie, Hobby oder Ehrenamt verwendet werden. Daraus ergebt sich die Chance für Gemeinden auf dem Land, wieder attraktiver zu werden.“

Gabriele Nava, Die Linke

„Bei der Digitalisierung ziehe ich gerne den Vergleich mit der Computerisierung beziehungsweise Rationalisierung der 80er Jahre. Damals war unsere gewerkschaftliche Forderung, dass die Kollegen und Kolleginnen auch an dem erhöhten Mehrwert beteiligt werden sollten, zum Beispiel in Form einer 35-Stunden-Woche, dem Weiterbildungsgesetz und Ähnlichem. Die Arbeitswelt sollte wieder das sogenannte „Humankapital“ in den Mittelpunkt stellen, denn es sind Menschen, die unseren Wohlstand erarbeiten. Und diese sind nicht nur ein Kostenfaktor. Außerdem sollten Gesetzesänderungen, die prekäre Beschäftigungen wie Leiharbeit, Befristung auf Befristung, und vieles andere erst möglich gemacht haben, rückgängig gemacht werden. Und eine Allgemeingültigkeit von Tarifverträgen würde vieles verbessern, etwa wenn dadurch Auslandsflucht von Produktion durch Wissensvorsprung vor Ort verhindert werden könnte.“

Christina Wilhelm, AfD

„Unser Wohlstand basiert auf Technologie und hochwertigen innovativen Produkten. Die AfD möchte vielversprechende junge Unternehmen mit ihrer Innovationskraft und ihren Jobs in Bayern halten mithilfe eines Fonds. Besonders die Mittelständischen Betriebe müssen geschützt und das bedeutende Handwerk wieder lukrativer beworben werden. Zudem ein sicherer Übergang zur Digitalisierung in Bayern, um neue Jobs zu generieren und Jobverluste zu begrenzen.“

