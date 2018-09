vor 7 Min.

Handgemachte Unikate: Hier können Sie eine Sitzbank ersteigern

Die Firma Kettlitz in Rennertshofen lässt drei Eichenbänke zugunsten der Kartei der Not versteigern. Die Exemplare sind Unikate. So kann man mitsteigern.

Von Michael Geyer und Manfred Rinke

Beim Kettlitz-Lumberjack-Cup 2018 in Rennertshofen vor drei Wochen waren die acht teilnehmenden Holzkünstler mit ihren speziellen Motorsägen den ganzen Tag aktiv. Am Vormittag stand der Speedcarving Wettbewerb auf dem Programm, wo es innerhalb von 60 Minuten eine Skulptur zu schneiden galt. Nach der Mittagspause machten sich die Holzkünstler an einen besonderen Auftrag, den sie für den Veranstalter, die Kettlitz Chemie GmbH & Co. KG, erledigten. Vier Bänke im Rohzustand standen bereit, um von den Speedcarvern im Dreier- und Zweierteam zu außergewöhnlichen Unikaten geformt zu werden. Die einzelnen Holzfiguren wurden noch vor Ort versteigert. Von den vier massiven Eichenbänken symbolisiert eine die Firma Kettlitz und bleibt als Schmuckstück dort. Die drei anderen Unikate lässt das Rennertshofener Unternehmen nun für einen guten Zweck, nämlich die Kartei der Not, versteigern. Als Mindestangebot für jedes Exemplar legt die Firma 1000 Euro fest.

„Es sind einmalige Kunstwerke, die angeboten werden. Der Wert jeder Bank ist um ein Vielfaches höher“, sagt Kettlitz-Geschäftsführer Christian Hoppe. „Bei Versteigerungen dieser Art sind für solche Unikate schon bis zu 2500 Euro geboten worden“, weiß er. Auch die Künstler, die sich in Rennertshofen mit verschiedenen Motorsägen ans Werk machten, haben in Expertenkreisen bereits einen Namen.

Die Bank speziell für die Firma Kettlitz gestalteten die Künstler Winni Breunig, Christian Schmidt und Michael Krüger. Aus dem linken Bankblock formten sie eine Motorsäge, aus dem rechten einen Motorölkanister, mit dem Markenzeichen „Medialub“ der Kettlitz Haftöle. Die anderen drei Teams konnten ihre Bänke frei gestalten.

Stefan Bauer und Oliver Lessmann wählten das Motiv „Eulen“, Stefan Hußenröder und Sebastian Seiffert entschieden sich für Adler und Res Hofmann und Markus Eigenberger gestalteten ihre Bank gar mit zwei Motiven: Schmetterling und Schnecke. Es war schon erstaunlich zu sehen, wie sicher die Künstler ihre Schnitte ansetzten und den rohen Eichenblöcken immer mehr Leben einhauchten. Rund fünf Stunden lang werkelten die Künstler, sägten, schliffen, raspelten, bürsteten, was die Sägen und Maschinen hergaben und halfen mit dem Gasflämmer oder sparsam verwendetem Farbspray nach, um den Konturen mehr optische Tiefe zu verleihen.

Geschäftsführer Christian Hoppe, sein Sohn Maximilian und Prokurist Dirk Greineisen waren von den Ergebnissen begeistert. Drei der vier Bänke lässt die Firma nun versteigern und das Geld dem Leserhilfswerk unserer Zeitung zukommen.

Und das sind die Bankmotive:

Eule

Länge: 2,86 m – Tiefe: 0,60 m – Block links: 1,42 m hoch – Block rechts: 1,30 m hoch

„Eulen nach Athen tragen“ – Wer kennt nicht dieses Sprichwort. Eulen symbolisieren schon seit den alten Griechen Bildung und Weisheit. In die griechische Ein-Euro-Münze ist eine Eule eingeprägt. Eulen stehen aber auch für Aktivitäten während der Nacht, wo sie dank ihrer besonders weichen Federn lautlos fliegen und ihre Beute überraschen. Unsere Bank empfiehlt sich aber nicht nur für Nachtschwärmer, die sich nach nächtlichen Streifzügen noch etwas ausruhen wollen.

Adler Länge: 2,98 m – Tiefe: 0,60 m – Block links: 1,30 m hoch – Block rechts: 1,55 m hoch

Der Adler gilt als König der Vögel, ist ein Symbol für Herrschaft, Kraft und das Göttliche, für Heldentum und Tapferkeit. Unsere Adlerbank ist nicht nur ein angemessener Rastplatz für den majestätischen Hausherren oder die Hausherrin. Er lädt alle ein, die sich darauf niederlassen, es wie der Adler zu machen und sich von Aufwinden zu Höhenflügen davontragen zu lassen, wo man über den Dingen schweben und sich seinen Träumen hingeben kann.

Schmetterling und Schnecke

Länge: 2,75 m – Tiefe: 60 cm – Block links: 142 cm hoch – Block rechts: 130 cm hoch

Schmetterlinge gelten als flatterhafte, unruhige Wesen, symbolisieren Schönheit und gleichzeitig auch Verwandlungsfähigkeit. Die Schnecke dagegen ist das Gegenteil: Sie steht für Langsamkeit, Gemächlichkeit, Ruhe. So widersprüchlich Schmetterling und Schnecke im ersten Augenblick auch erscheinen, so hat unsere Bank doch für beide ihre Anziehungskraft: Menschen, die wie Schmetterlinge unruhig sind, finden dort ihre Ruhe und können sich ein Gläschen gönnen, es muss ja nicht Nektar sein. Aber auch, wer es langsam angehen lassen will wie die Schnecke, kann sich auf unserer Bank in sein Schneckenhaus zurückziehen, lesen, träumen oder einfach nur abwarten, ob sich ein Schmetterling sehen lässt.

So funktioniert die Versteigerung der Bänke

Mindestangebot: Das Mindestgebot pro Bank sind 1000 Euro.

Wie wird geboten? Gebote können per E-Mail abgegeben werden. Jeder Teilnehmer gibt sein individuelles Höchstgebot für eine der Bänke ab. Natürlich darf bei Interesse für jede Bank ein Höchstgebot abgegeben werden.

Wohin schicke ich das Angebot? Die E-Mail-Adresse lautet: auktion@neuburger-rundschau.de

Als Betreff bitte immer den Namen der Bank angeben, also „Eulen-Bank“, „Adler-Bank“ oder „Schmetterlings-Bank“. Die Angebote werden dann an die Firma Kettlitz weitergeleitet.

Was muss ich beachten? Bitte Ihre Anschrift und - wichtig - Ihre Telefonnummer angeben, unter der wir Sie erreichen können.

Bis wann muss das Angebot eingegangen sein? Ein Angebot muss spätestens am Sonntag, 7. Oktober, bis 24 Uhr eingegangen sein.

Was ist, wenn mehrere gleiche Gebote für eine Bank vorliegen? Bei gleichen Geboten erhält derjenige den Zuschlag, der sein Gebot als erster eingereicht hat.

Kann man sich die Bänke vorab ansehen? Ja, und zwar bei der Firma Kettlitz in Rennertshofen, Industriestraße 6, werktags zwischen 8 und 16 Uhr.

Wie bezahle ich und wie komme ich zu der Bank? Der Kauf wird über die Firma Kettlitz abgewickelt, die den Erlös später an die Kartei der Not überweisen wird. Die Bänke werden bis zu einem Umkreis von 50 Kilometer von der Firma Kettlitz angeliefert. Wer weiter weg wohnt, muss sich selbst um den Transport kümmern.

Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO oder unter Telefon 0821/777-2355.

Themen Folgen