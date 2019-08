vor 20 Min.

Handwerker werden immer noch gesucht

Freie Stellen gibt’s auch nach dem Ausbildungsstart. Welche Chancen das Handwerk bietet

Kommenden Montag startet das Ausbildungsjahr. Wer jetzt noch keinen Lehrvertrag in der Tasche hat, muss allerdings nicht verzagen: Stand Anfang August gab es in der Region 10, also in Ingolstadt sowie den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen, noch rund 1200 freie Lehrstellen.

Darunter sind auch Ausbildungsplätze im Handwerk. 130 verschiedene Lehrberufe gibt es dort. Kreishandwerksmeister Hans Mayr aus Neuburg rät deshalb Jugendlichen, die bisher keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, sich weiter zu bewerben: „Der Einstieg in die Ausbildung ist jederzeit möglich. Die Auftragsbücher sind voll. Die Betriebe suchen händeringend Nachwuchskräfte.“ Kammerpräsident Franz Xaver Peteranderl empfiehlt jungen Leuten, mit einer dualen Ausbildung ins Berufsleben zu starten: „In jedem Handwerksberuf wird man zielgerichtet darauf vorbereitet, nach bestandener Gesellenprüfung sofort als vollwertige Fachkraft zu arbeiten – das kann längst nicht jeder fertige Akademiker von sich behaupten.“

Wie die Handwerkskammer für München und Oberbayern mitteilte, bieten sich für junge Menschen, die sich für einen Handwerksberuf entscheiden, durchaus gute Möglichkeiten der Weiterbildung. So könnten sie sich nach der Ausbildung beispielsweise zum Meister fortbilden lassen. Diese Qualifikation öffne ihnen sämtliche Türen: Sie können selbst einen Betrieb gründen oder einen bereits bestehenden übernehmen. Peteranderl: „Alleine in den nächsten fünf Jahren stehen in Oberbayern rund 8000 Betriebsübergaben an“, verdeutlicht er. Und wer den Ehrgeiz habe und die Voraussetzungen dafür mitbringe, könne als Meister sogar noch ein Studium anhängen.

Die meisten der 144 Lehrverträge im Handwerk wurden in Neuburg-Schrobenhausen in diesem Jahr bislang in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker und Maurer geschlossen. Der Anteil des Handwerks an allen Auszubildenden beträgt aktuell 39 Prozent. (nr)

Themen Folgen