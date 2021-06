Hatzenhofen

Rennertshofen: Wenn aus einer uralten Eiche ein Kunstobjekt wird

Die Säge wurde mit Bedacht angesetzt. Franz Männling (li.) teilte, unterstützt von den Bauhofmitarbeitern, hier Alexander Hermann, den im Hatzenhofener Kiesweiher gefundenen Eichenstamm in drei Teile. Was daraus entstehen soll, wird der Gemeinderat noch entscheiden.

Plus Die im Hatzenhofener Weiher gefundene Eiche soll ein Kunstobjekt werden. Eine Untersuchung brachte das Alter des Baumes ans Tageslicht.

Von Manfred Dittenhofer

Es sollte wohl überlegt sein, wo die Motorsäge angesetzt wird. Zwei gewaltige Schnitte waren notwendig, um die alte Eiche in drei Teile zu schneiden. Die Verwaltung der Marktgemeinde Rennertshofen möchte die aus dem Hatzenhofener Weiher geborgene Eiche nicht ungenutzt liegen lassen. Obwohl der Baum nicht ganz so alt ist, wie anfangs angenommen, taugt der Fund dennoch für das eine und andere Kunstobjekt. Die künstlerische Ausgestaltung übernimmt der Ehekirchener Künstler Franz Männling. Vor Kurzem zersägte er die Eiche in drei Teile, die dann vom Ufer des Kiesweihers abtransportiert wurden.

