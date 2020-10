16.10.2020

Hausaufgaben: Betreuerin an Corona infiziert

Warum die Kinder aus Königsmoos nicht in Quarantäne müssen

An der Grundschule in Stengelheim ist eine Hausaufgabenbetreuerin mit dem Coronavirus infiziert worden. Das Gesundheitsamt wurde informiert, die Frau befindet sich in häuslicher Quarantäne. In Königsmoos selbst fragt sich nun der eine oder andere, warum die Kinder nicht auch in Quarantäne müssen.

Auf Nachfrage beim Landratsamt wird der Sachverhalt wie folgt erklärt: Während der Hausaufgabenbetreuung tragen sowohl die Betreuer als auch die Kinder Masken. Darüber hinaus wird ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten. Aus diesem Grund zählen die betreuten Kinder nicht zu den Kontaktpersonen der Kategorie 1, die infolgedessen automatisch in Quarantäne müssten, sondern „nur“ zu Kontaktpersonen der Kategorie 2. Die Eltern seien über die Erkrankung der Betreuerin informiert und ihnen ein freiwilliger Coronatest am Testzentrum in Mühlried angeboten worden. Betroffen sind 15 Kinder.

Darüber hinaus ist auch ein Schüler der Grundschule in Stengelheim positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte das Landratsamt mit. Weil er allerdings während der infektiösen Zeit nicht in der Schule war, mussten seine Mitschüler nicht in Quarantäne geschickt werden. (clst)

