vor 37 Min.

Hauswirtschaft in Teilzeit

Landwirtschaftsschule lädt zum Infotag

Ein Informationsnachmittag der Abteilung „Hauswirtschaft in Teilzeitform“ findet am Mittwoch, 23. Oktober, von 14 bis 17 Uhr an der Landwirtschaftsschule Schrobenhausen, Bürgermeister-Stocker-Ring 33, statt. Das neue Semester startet am 16. März 2020. Wer einen Berufsabschluss außerhalb der Hauswirtschaft hat und fachkundig den Haushalt führen möchten, für den ist der einsemestrige Studiengang der Landwirtschaftsschule Schrobenhausen, Abteilung Hauswirtschaft, das Richtige. Die Schule führt zum Abschluss „Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“. In rund 660 Unterrichtsstunden werden praktische und theoretische Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt. Der Unterricht läuft in Teilzeit ab, damit der Schulbesuch berufsbegleitend erfolgen kann. Mit entsprechender Praxiszeit kann nach dem Schulbesuch die Abschlussprüfung zur Hauswirtschafterin/zum Hauswirtschafter abgelegt werden.

Anmeldungen zum Infotag sind unter Telefon 08252/919-0 möglich. Infos zur Schule gibt es unter www.aelf-ph.bayern.de. (nr)

