Heckenbrand bedroht Holzlager

Die Bundesregierung will E-Scooter erlauben, nur nicht auf dem Gehweg. Um die Fahrer zu schützen, muss in neue Wege investiert werden.

Neuburg

Rollen in Neuburg bald reihenweise E-Scooter?

Plus Die Bundesregierung will Elektro-Stehroller zulassen. Die Gefährte könnten ein neuer Baustein der Mobilität werden, auch in Neuburg. Doch es gibt Bedenken.