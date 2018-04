vor 26 Min.

Heftig zusammengestoßen

Ordentlich gekracht hat es am Montagnachmittag auf der Münchener Straße in Neuburg. Drei Leichtverletzte und 15000 Euro Sachschaden waren die Folge.

85-Jährige Autofahrerin missachtete an der Kreuzung Ostend-/Münchener Straße in Neuburg die Vorfahrt. Das hatte Folgen.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Ostend-/Münchener Straße. Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem heftigen Zusammenstoß leicht verletzt und von den Rettungsdiensten aus Neuburg und Pöttmes ins Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wird mit rund 15000 Euro angegeben.

Wie die Polizei meldet, fuhr eine 85-jährige Frau aus Neuburg kurz vor 15 Uhr mit ihrem Auto auf der Ostendstraße in Richtung Münchner Straße. Wie es weiter heißt, missachtete sie im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 56-jährigen Mannes aus Neuburg, der mit seinem Auto auf der Münchner Straße stadtauswärts unterwegs war. Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung nicht in Betrieb. Beim Zusammenstoß der beiden Autos prallte der Wagen des Neuburgers noch gegen ein an der Kreuzung stehendes Auto, in dem ein 45-jähriger Mann aus Neuburg am Steuer saß.

Die Feuerwehr Neuburg sicherte den Brandschutz und übernahm die erste Grobreinigung der Fahrbahn. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde auch der Verkehr durch die Feuerwehr geregelt. Mitarbeiter des Neuburger Bauhofs waren mit zur Reinigung der Straße vor Ort. Ein Neuburger und ein Abschleppunternehmen aus dem Donaumoos holten die defekten Fahrzeuge ab. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eineinhalb Stunden.

