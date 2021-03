11:44 Uhr

Heilerziehungspflege in Neuburg: "Fast immer ein Lachen im Gesicht "

Theresa Wawrzik, Heilerziehungspflegerin im zweiten Ausbildungsjahr, hilft einer Klientin beim Stricken. Das Bild entstand noch in Vor-Corona-Zeiten.

Plus Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung entdecken auch immer mehr Spätberufene für sich. Eine von ihnen ist Manuela Hudler. Warum sie mit 40 Jahren noch mal einen Neustart wagte.

Von Gloria Geissler

Mit dem Erhalt des Zwischenzeugnisses stellt sich für viele Schüler spätestens jetzt die Frage, wie es nach dem Abschluss weitergehen soll. Viele Berufe werden klassisch in einem Unternehmen oder einer Institution ausgebildet. Es gibt aber auch Berufe, die werden ausschließlich an Berufsfachschulen unterrichtet. Die Neuburger Rundschau stellt die Neuburger Berufsfachschulen in einer kleinen Serie vor.

Mit 40 überlegt man schon, ob man noch einmal einen Neuanfang wagen soll. Manuela Hudler hatte eine Ausbildung zur Arzthelferin sowie eine zur Heilpraktikerin hinter sich und arbeitete seit vielen Jahren als Betreuungskraft bei der Stiftung St. Johannes in Schweinspoint. Doch Fachkraft war sie nicht. Deswegen entschied sie sich, doch noch einmal die Schulbank zu drücken. Im Juli wird sie ihre letzte Prüfung abschließen und dann Heilerziehungspflegerin sein in einem Berufsfeld, das – wie sie – viele erst im späteren Leben für sich entdecken.

Heilerziehungspfleger sind für die Betreuung von Menschen mit Behinderung zuständig

„Wir haben viele ältere Schüler“, sagt Irina Grimm, die Leiterin des Bildungszentrums für soziale Berufe. Das sei in diesem Beruf keine Seltenheit. „Viele merken erst später, dass ihnen etwas fehlt im Leben, dass die menschlichen Kontakte in ihrem Job zu kurz kommen.“ Der Beruf des Heilerziehungspflegers sei sehr sinnstiftend, man bekomme viel Dankbarkeit zurück, das gebe Auftrieb – auch im Privatleben.

Aber er ist auch nicht Ohne. Heilerziehungspfleger sind für die pädagogische, lebenspraktische und pflegerische Unterstützung und Betreuung von Menschen mit Behinderung zuständig. Sie begleiten die Menschen stationär und ambulant bei der Bewältigung ihres Alltags. Je nach Schwere der Behinderung geht der Job vom Unterstützen beim Kochen oder der Hilfe bei Arztterminen bis hin zu rein pflegerischen Tätigkeiten bei schwerst behinderten Menschen.

Manuela Hudler verbringt den Praxisteil ihrer Ausbildung in einer Außenwohngruppe der Stiftung St. Johannes in Rain. Dort gibt sie leicht intelligenzgeminderten Menschen und psychisch Erkrankten Hilfestellung im Alltag. „Ein toller Job“, wie die Gempfingerin sagt. „Die Menschen haben fast immer ein Lachen im Gesicht und sind total dankbar, wenn man sie unterstützt. Ihnen reichen oft Kleinigkeiten aus, um glücklich zu sein. Für sie ist ein Spaziergang im Wald so schön, wie für andere der Urlaub in der Karibik. “

Neuburg: Der Job des Heilerziehungspflegers als ein unterschätzter Beruf

Der Job des Heilerziehungspflegers sei ein unterschätzter Beruf, sagt Schulleiterin Irina Grimm, aber auch einer, der in der öffentlichen Wahrnehmung auf Vorbehalte stoße. Das bedrücke die Schüler oft, denn Behinderung sei in unserer Gesellschaft – trotz aller Beteuerungen – noch bei weitem nicht selbstverständlich. Unangenehme Blicke, wenn die Schülerinnen mit ihren Klienten beispielsweise in der Stadt unterwegs sind, seien die Regel.

Rund 20 Schüler entscheiden sich trotzdem bei der Stiftung jedes Jahr für die Ausbildung. 17 Wochen verbringen die Auszubildenden im Blockunterricht des Bildungszentrums, das im Gebäude der Neuburger Geriatrie in der Bahnhofstraße untergebracht ist. Die Jobaussichten sind rosig. Manuela Hudler möchte gerne in der Wohngruppe bleiben, in der sie die vergangenen drei Jahre bereits ihre Praxiszeit absolviert hat. Schicht- und Wochenenddienste machen ihr nichts aus – auch weil bei der Einteilung der Dienstpläne auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen wird, wie die 43-Jährige sagt: „Da kriegt man Beruf und Familie gut unter einen Hut.“

