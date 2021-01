vor 17 Min.

Heilig-Geist-Spital: Elf infizierte Bewohner des Seniorenheims in Ingolstadt sind verstorben

Im Heilig-Geist-Spital in Ingolstadt sind elf Bewohner im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Im Heilig-Geist-Spital in Ingolstadt hat es einen massiven Corona-Ausbruch gegeben. Bereits kurz nach dem Jahreswechsel waren zahlreiche Bewohner der Senioreneinrichtung positiv auf das Virus getestet worden. Jetzt sind externe Pflegekräfte herangezogen worden, um die Mitarbeiter im Haus zu unterstützen. Das teilt die Stadt Ingolstadt mit.

71 Bewohner des Ingolstädter Seniorenheims haben sich mit dem Coronavirus infiziert

Insgesamt haben sich mittlerweile 71 der 85 Heimbewohner mit dem Virus infiziert. Nach Mitteilung der Stadt sind elf Senioren im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben, zwei davon am vergangenen Wochenende: ein Mann (86) und eine 79-jährige Frau. Weil sich auch 25 Pflegekräfte mit dem Virus infiziert haben, helfen nun Mitarbeiter von außerhalb im Heim mit.

Oberbürgermeister Christian Scharpf und der Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, Dirk Müller, sind in regelmäßigem Austausch mit der Leitung des Heilig-Geist-Spitals. Auch die Führungsgruppe Katastrophenschutz, zu der seit Ende Dezember auch eine Fachberatung Pflege gehört, hat sich im Rahmen der Lageberichte in ihren Sitzungen mehrfach mit der Situation im Heim beschäftigt, um Unterstützung für das Heim und seine Mitarbeiter zu organisieren.

Das Heilig-Geist-Spital hat Hilfe von der Bundeswehr beantragt

Gegenwärtig unterstützen vor Ort zwei Mitarbeiter der Ingolstädter Johanniter, eine Kraft aus dem Pflegepool Bayern und seit Montag zusätzlich zwei Kräfte des Klinikums. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz hat zudem in Abstimmung mit dem Landeskommando der Bundeswehr Unterstützungsleistung über das Programm „helfende Hände“ beantragt. Einen entsprechenden Antrag zum Einsatz von elf Soldaten im nicht-pflegerischen Bereich hat der Oberbürgermeister am Freitagabend unterschrieben. Mit diesen zusätzlichen Arbeitskräften sollen die Mitarbeiter entlastet werden, damit so der gesamte Betrieb im Heim aufrecht erhalten werden kann.

Das Gesundheitsamt hat zudem eine Ausnahmegenehmigung erteilt, dass positiv getestete Pflegekräfte ohne Krankheitssymptome mit dem Coronavirus infizierte Bewohner unter besonderen Schutzvorkehrungen betreuen dürfen.

Im Anna-Ponschab-Haus in Ingolstadt haben sich zwölf Bewohner infiziert

Einen Corona-Ausbruch hat es auch im Anna-Ponschab-Haus, einer Senioreneinrichtung neben dem Ingolstädter Klinikum, gegeben. Dort wurden über das Wochenende zwölf von 64 Bewohnern positiv getestet.

Der 15-Kilometer-Radius für Ingolstadt könnte am Mittwoch aufgehoben werden

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Ingolstadt liegt aktuell bei 163,8. Sollte er auch am Dienstag noch unter 200 liegen, wird die Stadt anordnen, dass die 15-Kilometer-Regel außer Kraft gesetzt wird. Dies wird dann voraussichtlich am Mittwoch um 0 Uhr der Fall sein. Weil Ingolstadt den Grenzwert überschritten hatte, durften die Einwohner seit Montag vergangener Woche ihre Heimatstadt nur in einem Umkreis von 15 Kilometern verlassen.

Im Klinikum Ingolstadt wurden am Montag 74 Patienten behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Vier von ihnen liegen auf der Intensivstation, zwei werden beatmet. (nr/rilu)

