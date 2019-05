vor 58 Min.

Heilpraktikerin: Landratsamt prüft Entzug der Zulassung

Hat sich eine Schrobenhausener Heilpraktikerin an einer Krebspatientin bereichert?

Die Praxisbetreiberin aus Schrobenhausen ist ein Fall für Behörden und Justiz. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat am Freitag Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Das Landratsamt prüft die Heilpraktikererlaubnis einer Schrobenhausenerin, die eine krebskranke Patientin vorsätzlich falsch behandelt haben soll. Den Fall hatte das RTL-Magazin Stern TV aufgegriffen. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Freitag mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt und Beweismittel beschlagnahmt, wie die Schrobenhausener Zeitung berichtet.

Es geht um den Vorwurf, die Heilpraktikerin habe am Krebs erkrankten Patienten geraten, die Chemotherapie abzubrechen, weil diese schulmedizinsche Behandlung die Wirkung der Mittel einschränke, die sie den Betroffenen für viele Tausend Euro verkaufte hatte.

Das Landratsamt ist involviert und klärt den Sachverhalt

Auch das Landratsamt ist involviert. Man kläre momentan den Sachverhalt, teilte Sprecherin Sabine Goos am Freitag mit. Die Heilpraktikerin war am Donnerstag zu einem Gespräch einbestellt worden. Seitens der Behörde nahmen daran Vertreter aus dem Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie dem Gesundheitsamt teil. Die Frau habe nun noch Gelegenheit, sich schriftlich zu den Vorwürfen zu äußern. Für die Rücknahme der Heilpraktikererlaubnis sind laut Landratsamt folgende Schritte nötig: Es müsse geprüft werden, ob ein Fall „fehlender sittlicher Zuverlässigkeit“ vorliege oder ob eine „Gefahr für die Gesundheit der Patienten“ bestehe. Dazu ist die Beteiligung des Gutachterausschusses am Bayerischen Gesundheitsministerium nötig. Erst nach dessen Beschluss könne das Landratsamt einen Bescheid zum Entzug erteilen. (nel)

