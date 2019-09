vor 19 Min.

Heilsame Rasur für den Magerrasen

So sahen die Magerrasenflächen bei Illdorf vor der Mahd aus.

In Illdorf und Eschling wurden Heidekrautbüsche auf einer Naturschutzwiese gestutzt. Was für manchen radikal aussieht, ist für die Natur nur von Vorteil.

Von Claudia Stegmann

Wo normalerweise Schafe und Ziegen grasen, jaulte vor Kurzem die Motorsense auf. Auf den Trockenhängen zwischen Burgheim und Illdorf, die seit vielen Jahrzehnten unter Naturschutz stehen und wegen ihrer besonderen Magerrasenzusammensetzung als FFH-Gebiet deklariert sind, wurde das Heidekraut gestutzt. Es war das dritte Jahr in Folge, dass diese Maßnahme von der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt worden war. Was für so manchen Naturliebhaber als radikales und unnötiges Vorgehen entgegen dem „grünen Trend“ aussah, war jedoch eine notwendige Pflegemaßnahme, die den artenreichen Naturflächen nur zuträglich ist.

Der Magerrasen bei Illdorf und Eschling wird von Schafen und Ziegen gepflegt

Wie Siegfried Geißler von der Unteren Naturschutzfläche erklärte, werden die Magerrasenflächen sowohl bei Illdorf als auch zwischen Kunding und Eschling seit vielen Jahren ausschließlich von Schafen und Ziegen beweidet und gepflegt. Während die Schafe vorzugsweise das Gras fressen und dieses damit kurz halten, knabbern die Ziegen auch an den stacheligen und borstigen Kleinsträuchern. Über die Jahre hinweg sind die Heidesträucher allerdings so stark gewachsen, dass selbst die Ziegen den Gewächsen nicht mehr Herr geworden sind. Die Folge: Die Büsche haben sich zu stark ausgebreitet und anderen Pflanzen die Luft genommen.

Deshalb hat die Naturschutzbehörde vor drei Jahren entschieden, die Kleinsträucher zu verjüngen. Einmal im Jahr wurden die Hänge deshalb abgemäht, damit wieder mehr Luft und Licht auf den Boden fällt und die jungen Triebe der Sträucher für die Ziegen wieder schmackhafter sind. „Die Pflegemaßnahme ist mit der diesjährigen Mahd abgeschlossen“, sagte Siegfried Geißler. Ab sofort grasen dort wieder ausschließlich Tiere – bis in 20 oder 30 Jahren es wieder notwendig sein wird, den Magerrasenflächen eine Rasur zu verpassen.

Themen Folgen