Heimberggruppe: Deshalb wird das Wasser in Rennertshofen teurer

In die Jahre gekommen sind die Hochbehälter der Heimberggruppe, daher kommen hohe Sanierungskosten auf den Zweckverband zu, der sie über die Wassergebühren an die Bürger weitergeben muss.

Plus Die Gebührenerhöhung für die Verbraucher kommt. Grund dafür sind Defizite aus den vergangenen Jahren und anstehende Sanierungen.

Von Andrea Hammerl

Wie viel teurer wird das Wasser für die Bürger aus Rennertshofen (mit allen Ortsteilen außer Emskeim), Unterstall, Attenfeld, Bergen und Teile von Joshofen sowie Burgmannshofen, die von der Heimberggruppe versorgt werden? Fest steht bislang nur, dass die Gebühren aufgrund der Defizite der vergangenen Jahre und dringend notwendiger Sanierungen steigen werden. In welcher Höhe, das soll in der nächsten Zweckverbandssitzung beschlossen werden, schickte Vorsitzender Tobias Gensberger voraus, um seinen Verbandsräten Gelegenheit zu geben, sich intensiv damit auseinanderzusetzen.

Die Chlorung des Wassers werde noch voraussichtlich bis Mitte November weitergeführt, teilte er mit. Nachdem erneut coliforme Keime im Trinkwasser festgestellt worden waren, hatte das Gesundheitsamt eine Chlorung für mindestens vier Wochen angeordnet. Nachdem aber derzeit Baumaßnahmen am Hochbehälter Bergen erfolgen, die das Risiko der Verkeimung erhöhen, sei vereinbart worden, die Chlorung erst nach deren Abschluss zurückzunehmen.

Erhöhung der Gebühren in Rennertshofen unumgänglich

Leicht machten es sich die Verbandsräte nicht, sondern hinterfragten die geplante Gebührenerhöhung intensiv. Eine erste Kalkulation von Kommunalberater Arno Bitterwolf stellte eine Verbrauchsgebühr von 1,75 Euro pro Kubikmeter statt bisher 1,40 Euro in den Raum – bei gleichbleibender Grundgebühr. Das bedeutet für einen Dreipersonenhaushalt mit durchschnittlich 100 Kubikmeter Jahresverbrauch 35 Euro Mehrkosten pro Jahr. Auch eine Grundgebührenerhöhung hatte Bitterwolf in drei Varianten durchkalkuliert, denn diese bewegten sich mit derzeit 36 Euro im Vergleich zu anderen Kommunen „am unteren Ende der Skala“.

Eigentlich hätten die Gebühren erst 2021 neu kalkuliert werden müssen, doch Gensberger sah „dringenden Handlungsbedarf“. Denn in den vergangenen drei Jahren war insgesamt ein Minus von rund 215.000 Euro eingefahren worden. Grund dafür sind gestiegene Personalkosten sowie nahezu doppelte Kosten für „sonstiges unbewegliches Vermögen“, worunter Instandhaltungsmaßnahmen fallen. Bitterwolf warnte eindringlich davor, an Sanierungen zu sparen. Wasserleitungen hätten eine Lebensdauer von circa 50 Jahren, wenn dann nicht saniert werde, falle das den Verantwortlichen eines Tages auf die Füße. Möglichkeiten, Kosten einzusparen, wie von Franz Josef Landes erfragt, sah der Kommunalberater nicht, vor allem nicht bei Personalkosten. „Sie sind nicht überbesetzt“, stellte er klar, „eher droht bei Krankheit oder sonstigen Unwägbarkeiten eine Unterbesetzung“.

Sanierungen an Hochbehälter dringend notwendig

Einstimmig wurde Bitterwolf schließlich damit beauftragt, eine neue Gebührensatzung zu erarbeiten – mit moderater Grundgebühr- und deutlicher Verbrauchsgebührenerhöhung, wie es Gensberger vorgeschlagen hatte. Hintergrund ist, dass bereits jetzt Großabnehmer etwa zehn Prozent weniger pro Kubikmeter zahlen als Kleinabnehmer. Eine zweite Stufe mit stärkerer Grundgebührenerhöhung will sich der Vorsitzende für den Ernstfall vorbehalten, denn er wisse nicht, was bei den anstehenden Sanierungen des Wassernetzes und der Hochbehälter auf den Verband zukomme.

Allein für die Gutachten rechnet Gensberger mit Kosten von 40.000 bis 50.000 Euro. Über Verbesserungsbeiträge wollte keiner näher sprechen, sie wurden aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen, sofern sie nötig wären, um die Infrastruktur zu erhalten. Insbesondere am in die Jahre gekommenen Hochbehälter in Treidelheim steht die Frage im Raum, ob er neu gebaut werden muss oder eine Sanierung reicht. Mit aufgenommen werden soll in die neue Satzung, dass der Vorsitzende Lieferungen und Leistungen bis 20.000 Euro selbst vergeben kann, bisher waren es 4000 Euro.

