11.09.2020

Heimberggruppe: Trinkwasser muss erneut gechlort werden

Die Maßnahme ist für die nächsten vier Wochen angekündigt. Wasserpreis wird wohl steigen

Die Heimberggruppe in Rennertshofen arbeitet seit Monaten daran, den Grund für die immer wiederkehrenden Trinkwasserverunreinigungen zu finden. Erst im Juli waren die Hochwasserbehälter erneut gereinigt worden, doch die Ursache für die Verschmutzungen konnten nicht gefunden werden. Regelmäßig wird die Trinkwasserqualität seitdem getestet – mit dem Ergebnis, dass jetzt erneut zwei minimale Verunreinigungen (Enterokokken und coliformer Keim) nachgewiesen wurden. Die Folge: Das Trinkwasser muss auf Empfehlung des Gesundheitsamts erneut gechlort werden – und zwar mindestens vier Wochen lang. Solange dauert es nämlich, bis das gesamte Trinkwassernetz durchspült und desinfiziert ist. Danach geht die Suche nach der Ursache weiter. „Es ist nicht auszuschließen, dass diese Prozedur in den kommenden Monaten mehrmals wiederholt werden muss“, erklärte Verbandsvorsitzender Tobias Gensberger in einer Pressemitteilung.

Als sei die Angelegenheit für den Verband als auch für die Verbraucher nicht schon unangenehm genug, muss Gensberger auch noch eine Preiserhöhung ankündigen. Die Chlorierung und die umfangreichen Beprobungen würden den Wasserzweckverband finanziell so stark belasten, dass mit der nächsten Gebührenkalkulation der Wasserpreis wohl ansteigen wird. (clst)

Themen folgen