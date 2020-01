vor 53 Min.

Heinrich Seißler will es noch einmal wissen

Bürgermeister in Königsmoos strebt seine dritte Amtszeit an. Wer ihm zur Seite steht

Von Manfred Dittenhofer

Keine Überraschung brachte die Nominierungsversammlung der Freien Wähler in Königsmoos. Bürgermeister Heinrich Seißler wurde mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen als Bürgermeisterkandidat gewählt und stellt sich damit am 15. März zum dritten Mal der Wahl. In Ludwigsmoos trafen sich die Freien Wähler, um zudem die Gemeinderatskandidaten zu wählen. Auch diese Auswahl der 16 Kandidaten wurde von den Mitgliedern einstimmig abgesegnet.

Heinrich Seißler, 59 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, musste sich an dem Abend nicht mehr vorstellen. Seit zwölf Jahren ist er Bürgermeister der Donaumoosgemeinde mit ihren Ortsteilen. Der Bürgermeister nutzte die Versammlung, um auf die vergangene Legislaturperiode zurückzublicken und ein Fazit dieser Amtszeit zu ziehen.

Zuallererst betonte er, dass die Arbeit im Gemeinderat immer fraktionsübergreifend und ohne Parteigeplänkel abgelaufen sei. Alle hätten zum Wohle der Gemeinde gearbeitet, was viele Projekte erst möglich gemacht habe. Seit 2014 ist in Königsmoos und seinen Ortsteilen eine Kinderkrippe mit drei Gruppen entstanden, die Schule ist generalsaniert worden. Radwege wurden gebaut und Brücken erneuert, Baugebiete ausgewiesen, die schon wieder voll sind, und das Gewerbegebiet ist erweitert worden. Mit Blick auf das Wahlprogramm von 2014 gab Seißler rund 90 Prozent aus diesem Programm als erfolgreich bearbeitet an. Darin habe man die Seniorenbetreuung, Schule und Kindergarten, die DSL-Anbindung und die Verkehrssicherheit als Hauptthemen auf- und all diese Themen auch angegriffen. Dazu sei die Feuerwehr mit Gebäuden und Technik zeitgemäß ausgestattet worden.

Die Zukunft bringt für Königsmoos weitere Großprojekte. Zusammen mit Karlshuld ist die Gemeinde in der Planung für eine gemeinsame Kläranlage. Zwei neue Baugebiete sollen erschlossen werden. Klingsmoos soll in die Dorferneuerung aufgenommen werden und einen Dorfladen erhalten. Jede Menge Arbeit, die Heinrich Seißler in seiner dritten Wahlperiode angehen will.

Helfen wird ihm ein Team der Freien Wählern, das aus Gemeinderatskandidaten im Alter zwischen 21 und 56 Jahren besteht. Ortsvorsitzender Josef Kraus steht an der Spitze der Liste. Der Gemeinderat aus Klingsmoos betonte, wie wichtig das Gremium für alle Bürger sei und dankte für das Engagement der Kandidaten. Man ziehe mit einem bunten Mix an Berufen in den Wahlkampf. Der Altersdurchschnitt der Kandidaten liegt bei 42,8 Jahren und ist laut Kraus damit sehr niedrig. Der Frauenanteil auf der FW-Liste liegt bei 25 Prozent. Und, so Kraus weiter, fast alle Ortsteile seien durch die Kandidatenauswahl vertreten.

Klaus Brems, der als Wahlleiter fungierte, lobte den Ortsverband und den Bürgermeister. „In Königsmoos haben wir immer hervorragende Bürgermeister gehabt.“

Neben den Gemeinderäten Josef Kraus, Andreas Völler, Hans Steierl, Reiner Huber, Johann Schiele und Stefan Fäustlin treten weitere zehn Kandidaten an, die neu in den Gemeinderat in Königsmoos einziehen wollen.

