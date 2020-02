vor 24 Min.

Heiraten auf der Landesgartenschau in Ingolstadt

Eine Hochzeit auf der Landesgartenschau bietet die Evangelische Kirche in Ingolstadt an.

Die Evangelische Kirche in Ingolstadt traut im Sommer Paare zwischen Blumen, gefeiert werden kann dann im Schöpfungsgarten.

Die Evangelische Kirche in Ingolstadt bietet kirchliche Hochzeiten auf der Landesgartenschau an. Das teilte Dekanin Gabriele Schwarz mit. Brautpaare, die auf der Landesgartenschau standesamtlich heiraten, können ihre kirchliche Hochzeit gleich anschließend im Schöpfungsgarten, dem Themenbereich der Kirchen, feiern.

Die Termine für die Hochzeit im Grünen stehen bereits fest. Am Mittwoch, 20. Mai, Mittwoch, 10. Juni, Freitag, 17. Juli, und Freitag, 24. Juli, können jeweils von 11 bis 16 Uhr stündlich Termine für evangelische Hochzeiten gebucht werden. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, können auch Paare, die bereits verheiratet sind und bisher auf eine besondere Gelegenheit für ihre kirchliche Hochzeit gewartet haben, an diesen Terminen ihre Trauung im Schöpfungsgarten feiern. Den Eintritt zur Landesgartenschau müssen Brautpaar und Gäste allerdings selbst tragen.

Zusätzliche Kosten zu den üblichen Traugebühren der Kirchengemeinden von 75 Euro entstehen nicht, heißt es weiter. Die evangelische Kirche stellt die Pfarrerin oder den Pfarrer für die Trauung, die Musik sowie Technik und Infrastruktur. Gegen einen Aufpreis von 1,50 Euro pro Person kann zusätzlich ein Sektempfang durch die Evangelische Jugend gebucht werden.

Natürlich ist im Schöpfungsgarten einiges anders als in einer Kirche. Je nach Anzahl der Gäste kann nikcht für jeden Gast ein Sitzplatz garantiert werden. Etwa 50 Sitzplätze auf Bierbänken sind vorhanden. Für das Brautpaar werden selbstverständlich Stühle zur Verfügung gestellt. Der Ablauf der kirchlichen Trauung, Texte, Musik und Lieder können im persönlichen Gespräch mit dem Geistlichen abgesprochen werden. Bei Regen kann die Trauung auf Wunsch auch kurzfristig in eine evangelische Kirche in der Nähe verlegt werden.

Weitere Informationen zur kirchlichen Hochzeit auf der Landesgartenschau in Ingolstadt, auch wie ein Wunschtermin reserviert werden kann, sind im Internet unter der Adresse www.schoepfungsgarten.de/hochzeit zu finden. Terminanfragen an den oben genannten Tagen sind per Email an hochzeit@schoepfungsgarten.de möglich. (nr)

