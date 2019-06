15:58 Uhr

Heranwachsender baut Marihuana im Wald an

„Jugendliche Dummheit“: 20-Jähriger aus dem Landkreis kommt vor dem Neuburger Amtsgericht mit einer Geldauflage davon.

Von Dorothee Pfaffel

Der Fall erinnert ein bisschen an die Komödie „Lammbock“ mit Moritz Bleibtreu aus dem Jahr 2001: Ein Heranwachsender hat in einem Wald im nördlichen Landkreis Marihuana angebaut. Die Sache flog auf. Nun musste sich der 20-Jährige vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten.

Der Angeklagte gab am Dienstag vor Gericht alles unumwunden zu. Es sei eine „jugendliche Dummheit“ gewesen. Mit ein paar Freunden habe er sich immer wieder über Drogen ausgetauscht, erzählte er. Da wollte er das mit dem Anbau einfach mal ausprobieren, um seinen Freunden im Erfolgsfall zeigen zu können: „Schaut her, wie cool ich bin.“ Also recherchierte er im Internet, bestellte Marihuana-Samen und säte diese im April 2018 aus. Bei einem Spaziergang mit dem Hund hatte er das sonnige Plätzchen im Wald entdeckt. Wie sich herausstellte, waren Ort und Boden hervorragend geeignet, denn die Pflanzen gediehen prächtig. Jugendrichter Gerhard Ebner zeigte sich erstaunt über die gute Qualität der Drogen. 217 Gramm Marihuana brachten die fünf Pflanzen am Ende an Ertrag, was vor Gericht als nicht mehr geringe Menge gilt.

Das Jugendstrafrecht kam vor dem Neuburger Amtsgericht zur Anwendung

Hans Wörl von der Jugendgerichtshilfe sagte über den 20-Jährigen, dass er „noch keine erwachsene Persönlichkeit“ ausgebildet habe. Eine „schädliche Neigung“, also einen Hang zu weiteren Straftaten, könne er nicht feststellen. Deshalb halte er es für angemessen, Jugendstrafrecht anzuwenden. Ohnehin werde den Angeklagten der Führerscheinentzug wahrscheinlich am meisten treffen.

Staatsanwältin Carola Sciurba forderte eine Geldstrafe von 1500 Euro, regelmäßige Drogenscreenings und eine Bewährungszeit von zwei Jahren. Zwar handle es sich bei Marihuana um eine weiche Droge, aber die Menge sei nicht unerheblich und der Angeklagte sei schon einmal einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten, führte sie aus. Verteidiger Konstantin Grubwinkler plädierte dafür, dass ein minder schwerer Fall vorliege. Sein Mandant wollte die Drogen nur für den eigenen Konsum und den seiner Freunde verwenden. Außerdem habe der 20-Jährige inzwischen den Kontakt zu seinem damaligen Freundeskreis abgebrochen und verhalte sich vorbildlich.

Richter Ebner und seine beiden Schöffen sprachen den Angeklagten schließlich schuldig des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Er muss 1000 Euro an eine gemeinnütze Einrichtung zahlen, in monatlichen Raten zu 100 Euro. Zusätzlich erhält er die Weisung, keine Drogen mehr zu konsumieren und sich Tests zu unterziehen. Ebner verabschiedete den 20-Jährigen mit den Worten: „Ich sage ‘Tschüss’, nicht ‘Auf Wiedersehen’!“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Den Beteiligten bleibt eine Woche Zeit, Berufung oder Revision einzulegen.

Themen Folgen