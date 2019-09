vor 34 Min.

Herbst- und Wintermode: Überhaupt nicht kleinkariert

So farbenfroh gekleidet wird die Mode an tristen Tagen die Stimmung heben.

Die wichtigsten Trends der neuen Saison waren am Wochenende auf Modenschauen zu sehen. Mit welchen Looks man voll im Trend liegt.

Von Ilse Lauber

Was haben gefährlich-schöne Animal Prints, auffällige oder dezente Karos, streckende Galonstreifen sowie klassische Ketten- und Gürtelmuster gemeinsam? Sie sind alle absolut angesagt in der Herbst-/Wintermode. Nun könnte eine modebewusste Frau einfach die einschlägigen Zeitschriften studieren, um sich zu informieren, aber wesentlich anschaulicher ist da schon eine richtige Modenschau, wie sie das Haus Bullinger jeden Frühling und Herbst veranstaltet. Denn es kommt entscheidend auf die gekonnte Kombination an.

So ließen sich auch am Freitag und Samstag wieder Kundinnen und andere Interessierte sowie eine Handvoll Männer modisch inspirieren. Von Kopf bis Fuß perfekt abgestimmt, schickte Moderatorin Sabine Hammerl die kleinen und großen Kundenmodels auf den Laufsteg. Viel Farbe wird uns die tristen Tage im Winter aufhellen, wobei Rot in allen Nuancen auf der modischen Palette dominiert, dicht gefolgt von Gelbtönen von Dotter über Honig und Senf bis zu Kurkuma. Ebenfalls „in“: Grün sowie Beerentöne, Lila und auch Rauchblau. Die schon erwähnten Animal Prints in Leo oder als Snake Print auf der einen und Karos auf der anderen Seite, seien es Glenchecks, große Fensterkaros oder Hahnentrittdessins, bestimmen den neuen Look. Accessoires in Form von Schals und Tüchern und nicht zuletzt Handtaschen harmonieren oder setzen Kontraste.

Sakko und Kapuzenpulli? Das passt!

Die Hosen bleiben bei den Damen noch schmal, doch sind bereits weitere Schnitte wie Marlenehosen oder Culottes im Kommen. Karos sind auch bei den Herren hoch im Kurs, ebenso Colourblocking, gerne in modischen Tönen wie Safran oder Curry. Formelle Outfits dürfen mit Elementen aus der Sportswear gebrochen werden, beispielsweise ein Sakko mit einem coolen Hoody. Rollkragenpullover sind ein wichtiges Thema oder aber wahlweise sportliche Troyer. Häufig werden jetzt auch unterschiedliche Texturen bei den Stoffen kombiniert und allgemein viele softe Qualitäten wie zum Beispiel Jersey verwendet. Andersfarbige Details im „Innenleben“ der Oberteile oder auf den Unterkragen sorgen für Kontraste.

Die Polka Dots sorgen für einen frischen Look. Bild: Ilse Lauber

Bunte Akzentstreifen auf lässigen Sweatshirts oder Pullis gefallen auch den kleinen Buben, natürlich immer alltagstauglich umgesetzt und bequem. In der Mode für die Mädchen finden sich viele Trends aus der Damenmode, aber auch mädchenhafte Kleidchen mit floralen Prints, farbintensive kleine Strickjäckchen oder lustige Polka-Dots-Anoraks, die bestimmt viele Blicke auf sich ziehen.