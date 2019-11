vor 56 Min.

Herbstbelebung hält an

Quote in der Region sinkt auf 1,9, in Neuburg-Schrobenhausen auf 1,8 Prozent. Doch der Abbau hat an Dynamik verloren. Wer sich besonders schwer tut, Arbeit zu finden

Der Oktober ist bekanntlich ein guter Monat für den Arbeitsmarkt – so auch diesmal, zumindest auf den ersten Blick: „Die Herbstbelebung setzt sich zu Beginn des letzten Quartals fort, da sich die konjunkturelle Schwächephase eher langsam und zeitverzögert auf unseren regionalen Arbeitsmarkt auswirkt“, fasst Johannes Kolb, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die Arbeitsmarktentwicklung für Oktober zusammen. Allerdings hat der Abbau der Arbeitslosigkeit an Dynamik verloren. Insbesondere bei den älteren Arbeitslosen gestalte sich die Integrationen zunehmend schwieriger, ergänzt der Agenturchef.

5498 Personen und damit 340 weniger als noch im September sind zum Ende des Berichtsmonats Oktober arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es 345 weniger. Die aktuelle Arbeitslosenquote sinkt im Vormonatsvergleich um 0,1 Punkte auf 1,9 Prozent. Vor Jahresfrist lag sie bei 1,8 Prozent. 959 neue offene Stellen wurden den Vermittlungsfachkräften im Berichtszeitraum zur Besetzung gemeldet, 281 weniger als noch vor einem Jahr. Aktuell sind insgesamt 4582 Arbeitsplätze im Agenturbezirk vakant.

„Im Vorjahresvergleich hat sich die Kräftenachfrage etwas abgeschwächt, vor allem, weil Unternehmen zurückhaltend auf die aktuelle Entwicklung reagieren und weniger neue Stellen melden. Dies führt dazu, dass sich die Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt verlangsamen und es für bestimmte Zielgruppen, wie beispielsweise ältere Arbeitnehmer, zunehmend schwieriger wird, eine Beschäftigung aufzunehmen“, erklärt Kolb. Der Arbeitsmarkt im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen:

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Berichtsmonat Oktober verringert. Sie sank um 142 Personen auf 2348, was im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um 153 bedeutet. Dies führt zu einer aktuellen Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent, Vorjahr: 2,7 Prozent). Aktuell gibt es in Ingolstadt 1580 unbesetzte Arbeitsstellen, 319 weniger als vor einem Jahr.

Im Landkreis Eichstätt nahm die Zahl der Beschäftigungssuchenden im zu Ende gehenden Monat Oktober um 98 Personen ab und unterschreitet damit die „1000er-Grenze“. Aktuell sind 969 Personen, 71 mehr als vor Jahresfrist, arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote beträgt damit 1,3 Prozent (Vormonat: 1,4 Prozent, Vorjahr: 1,2 Prozent). 956 Arbeitsstellen sind zum Stichtag im Landkreis als vakant gemeldet, 76 mehr als vor Jahresfrist.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Arbeitslosigkeit zum Ende des Berichtsmonats Oktober zurückgegangen. Insgesamt wurden zum Stichtag 1033 Personen als arbeitslos gezählt, 73 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 92 arbeitslose Landkreisbürger mehr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 1,8 Prozent (Vormonat: 1,9 Prozent, Vorjahr: 1,7 Prozent). Der Bestand an vakanten Arbeitsplätzen beträgt wie im Vormonat 864.

Auch im Landkreis Pfaffenhofen ging die Zahl der Arbeitslosen zurück. 1148 und damit 27 weniger als einen Monat zuvor waren im Oktober auf Beschäftigungssuche. Vor Jahresfrist waren es 29 weniger. Die Arbeitslosenquote sank von 1,6 Prozent im September auf 1,5 Prozent (Vorjahr: 1,5 Prozent). Das Angebot umfasst 1182 offene Stellen, 60 mehr als noch einen Monat zuvor. (nr)

