Versuchte Tötung: 18-Jähriger soll seinen Vater lebensgefährlich verletzt haben

Ein 18-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag in Hettenshausen versucht haben, seinen Vater zu töten. Der 60-Jährige überlebte den Angriff, der Sohn ist in Untersuchungshaft.

In der Nacht auf Dienstag hat ein 18-Jähriger in Hettenshausen (Kreis Pfaffenhofen) offenbar versucht, seinen Vater zu töten. Er konnte laut Polizei noch in der Nacht festgenommen werden.

Der Sohn ließ sich widerstandslos von der Polizei festnehmen

Gegen 0.45 Uhr waren die Einsatzkräfte über den Vorfall informiert worden. Der schwer verletzte 60-Jährige hatte sich zu dieser Zeit bereits zu einem Nachbarn gerettet. Offenbar war er zuvor von seinem Sohn überrascht und mit einem Schlagwerkzeug lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Der Sohn, der zusammen mit seinem Vater in dem Haus lebte, ließ sich von den Polizeibeamten widerstandslos festnehmen.

Das Motiv für die Tat in Hettenshausen ist noch unklar

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt, der 18-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Der verletzte Vater kam ins Krankenhaus, nach aktuellen Kenntnissen der Polizei schwebt er inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Weshalb der Sohn mitten in der Nacht auf seinen Vater losgegangen sein soll, ist bislang noch unklar. (nr)