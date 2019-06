07:01 Uhr

Heute beginnt Deutschlands größtes Renaissance-Fest

Das Neuburger Schlossfest feiert in diesem Jahr Jubiläum. Zwei Wochenenden lang gibt es Reiterspiele, Feuerakrobatik und historische Tänze.

Von Gloria Geissler

Es war im Jahr 1976, als eine Handvoll Neuburger die Idee zu einem Renaissance-Fest hatte. Freunde und Bekannte wurden gefragt, ob sie Lust hätten mitzuwirken. Mit einfachsten Mitteln wurden Gewänder geschneidert, die Handteller der Lanzen aus alten Lampen hergestellt und die Fahnentänze mit Besenstielen eingeübt.

Neuburger Schlossfest findet zum 25. Mal statt

Mit 5000 Besuchern hatten die Organisatoren zur Premiere gerechnet. Es kamen mehr als 20.000. An den beiden kommenden Wochenenden (28. bis 30. Juni und 5. bis 7. Juli) findet das Neuburger Schlossfest zum 25. Mal statt und rund 120.000 Menschen werden erwartet.

Das Besondere an dem Fest, das zur Zeit des Neuburger Pfalzgrafen Ottheinrich (1502–1559) spielt, ist, dass die ganze Stadt das Schlossfest mitträgt. Es lebt von Gruppen und Vereinen, die Aufführungen und Tänze gestalten, die Essen, Getränke, Handgemachtes oder Spiele anbieten. Für echte Neuburger ist es fast schon Pflicht, gewandet auf das Schlossfest zu kommen. Wer es in Jeans und T-Shirt besucht, wird sofort als Tourist erkannt. Und von denen reisen viele zum historischen Spektakel in die Ottheinrichstadt.

2500 Menschen wirken beim Schlossfest in Neuburg mit

Das Ambiente ist einzigartig. Zwischen Peterskirche und Residenzschloss, in den kleinen Gassen vom Amtsgericht bis zum Roten Tor reihen sich prächtige Bürgerhäuser und imposante Innenhöfe aneinander, die eine wahrlich authentische Kulisse bilden. Am heutigen Freitag beginnt das Spektakel um 17 Uhr mit einem kleinen Festzug von der Donau, wo die beiden Pfalzgrafen Ottheinrich und Philipp zusammen mit ihrem Gefolge in Zillen anlanden, und im Anschluss hinauf in die Altstadt ziehen. Rund 2500 Mitwirkende sorgen dafür, dass Marketender, Gaukler, Sänger, Tänzer, Musikanten, Edelleute und Bürger die Szenerie bevölkern.

Bis Sonntag und dann noch einmal von 5. bis 7. Juli stehen neben dem Markttreiben auf den Straßen mit rund 110 Ständen und 16 Zehrstätten auch über 150 Aufführungen auf dem Programm. Tänze, historische Klänge und Gesänge, Reiterspiele, Theaterstücke und nächtlicher Feuerzauber laden die Gäste ein. Höhepunkt ist das Feuerwerk am Samstag, 6. Juli, gegen 22.45 Uhr. Hoch über der Donau werden zur Musik des Steckenreitertanzes – das Herzstück des Neuburger Schlossfestes – die Leuchtraketen abgeschossen.

72 Bilder Neuburger Schloßfest: Generalprobe bei den Tanzspielen Bild: Gloria Geissler

Organisiert wird das größte Renaissance-Fest Deutschlands – wie soll es anders sein? – ebenfalls von einem Verein, dem Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“. Zehntausende Stunden werden von den ehrenamtlichen Helfern aufgewendet, damit das Neuburger Schlossfest sicher und freudvoll über die Bühne gehen kann.

Themen Folgen