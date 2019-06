17:36 Uhr

Hier gibt’s Wohnraum für fünf Euro

Bei der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein nieriger Mietpreis Realität.

Von Manfred Dittenhofer

Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Nicht nur in den Großstädten. Auch in der Region und in Neuburg selbst sind Mietwohnungen gefragt. Und dann soll die Wohnung ja auch noch bezahlbar sein. Unter sechs Euro Miete für den Quadratmeter klingt fast wie aus dem Märchen. Aber bei der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist das Realität. Bei den Genossen liegt die Kaltmiete im Durchschnitt bei 5,41 Euro. Das funktioniert mit Unterstützung von Stadt und Landkreis und durch Förderprogramme. Und wie erfolgreich die Genossenschaft damit ist, zeigt der Jahresabschluss 2018.

Ilona Beyer-Stempfle, geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft, blickte bei der Jahreshauptversammlung auf das zurückliegende Jahr, das vor allem geprägt war durch die Ertüchtigung des Wohnumfeldes. Das spiele eine wichtige Rolle bei der Qualität des Wohnens und bei der Zufriedenheit der Bewohner. Ein ansprechendes Wohnumfeld und eine gute Infrastruktur könnten lebendige Nachbarschaften fördern. Deshalb unterstütze diese Maßnahmen auch der Bund mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“. Eine umfangreiche Verbesserungsmaßnahme sei im Bereich der Schlesierstraße 2 bis 12, in der Franz-Hoffmann-Straße 32 und in der Ostendstraße 2 bis 10 vorgenommen worden. Barrierefreie Zugänge, neue Fassadenanstriche, neue Spiel- und Aufenthaltsflächen. In der Schlesierstraße und in der Franz-Hoffmann-Straße wurden zusätzliche Spielplätze eingerichtet. Der Garagenhof zwischen den Hausnummern vier und sechs in der Schlesierstraße wird zum Multifunktionsplatz für Jung und Alt umgestaltet.

Die Wohnblöcke in Neuburg werden saniert

Für die finanzielle Unterstützung dankte Aufsichtsrat Ludwig Schlosser der Stadt Neuburg und dem Landkreis. Vorstandsvorsitzender Walter Lenk stellte die Bilanzzahlen vor (siehe Kasten). Außerdem wurden langjährige Mitglieder der Genossenschaft geehrt. Josef Mahler ist bereits seit 60 Jahren Mitglied der Genossenschaft.

Ludwig Schlosser erinnerte an die Anfänge, die Mahler im Aufsichtsrat mitgestaltet hatte. Schwierige Zeiten seien das teilweise gewesen, sagte Schlosser.

Franz Bromm, Erwin Häckel und Hubert Hartmann sind seit 40 Jahren Genossen, Blandina Warnbach, Helene Hegen und Gerd Hegen seit 30 Jahren.