Hier ist eine Prinzessin in Gefahr!

Der Verein Simon-Mayr-Chor und Ensemble e.V. präsentiert wieder eine Oper für Kinder

Rettet die Prinzessin! Im Rahmen des Projekts „Mayr für Kinder“ präsentiert der Verein Simon-Mayr-Chor & Ensemble e.V. am Sonntag, 19. August, um 15 Uhr im Kongregationssaal in Neuburg eine kurzweilige Oper für Kinder ab sechs Jahren. Sie trägt den Titel „Prinzessin in Gefahr“ oder „Die Verbrecherjagd“.

Kindgerecht wird anhand von Ausschnitten aus der Oper „Elena a Costantino“ von Johann Simon Mayr erklärt, was eine Oper ausmacht. So sollen die jungen Besucher neugierig auf diese Musikgattung gemacht werden. Kinder unter 14 Jahren können allerdings nur in Begleitung einer Aufsichtsperson teilnehmen. Bei der circa einstündigen Kinderaufführung sind aber auch interessierte Erwachsene willkommen und können einen ersten Eindruck in Mayrs Opernwelt gewinnen. Auf diese Weise können sie die Geschichte von Prinzessin Elena und ihrem Mann Costantino bereits eine Woche vor der großen konzertanten Opernaufführung am Sonntag, 26. August, kennenlernen.

Erzählt wird die spannende Geschichte von Constantino, der eines Mordes – den er natürlich nicht begangen hat – beschuldigt wird. Er muss zusammen mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn fliehen. Constantino und seine Ehefrau, Prinzessin Elena, müssen sich trennen und der Sohn wird bei einem reichen Gutshof „ausgesetzt“. Nach zwei Jahren treffen alle wieder aufeinander. Wird die Geschichte gut ausgehen?

Es musizieren viele namhafte und international bekannte Vokalsolisten und Mitglieder des Ensembles Concerto de Bassus. Moderation und Konzeption liegen in den Händen von Andreas Mattersberger und Michaela Mirlach-Geyer, die Gesamtleitung hat Franz Hauk inne.

Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro pro Person sind an der Tageskasse ab 14 Uhr vor dem Kongregationssaal erhältlich. Bereits vorab sind Karten mit festen Sitzplätzen zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter www.mayr-sommer.de erhältlich oder bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (Konzerttitel: „Prinzessin in Gefahr“) wie der Tourist-Information am Hauptbahnhof Ingolstadt und dem Ticket-Service im Westpark. (nr)

