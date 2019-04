17.04.2019

Hier sind zu viele Autos kein Ärgernis

Anfang Mai finden in Neuburg wieder die Autotage statt. Auch Fundräder werden versteigert. Was den Besuchern während des Wochenendes sonst noch geboten wird.

Bald ist die Stadt wieder voll mit Autos. Denn traditionell finden am Wochenende des 4. und 5. Mai die Neuburger Autotage statt. Zu dieser Veranstaltung verwandeln sich der Donaukai und der Schrannenplatz in die größte Automeile entlang der bayerischen Donau. Insgesamt sind 15 Autohäuser aus Neuburg und der Region und sieben weitere Firmen vertreten und präsentieren alle Neuheiten und Wissenswertes rund um das Auto.

Ab 14 Uhr stehen die Autohäuser mit ihren Fahrzeugen zur Schau am Donaukai bereit. Neben Autos gibt es für die Besucher wieder zahlreiche Fundräder zur Besichtigung in der Hertleinkurve. Die alljährliche Fundradversteigerung der Stadt Neuburg gilt seit Jahren als Geheimtipp unter Radlfreunden und Schnäppchenjägern und darf deshalb auch heuer zum Start der Saison nicht fehlen. Beginn der Versteigerung ist um 15 Uhr mit dem bewährten Moderatoren-Duo Klaus Benz und Bernhard Mahler. Ausklingen kann der Samstag mit zwei Tanzauftritten der Kindertanzgruppe „Watch-us-move“ aus Ingolstadt und dem Auftritt der Männergarde der Burgfunken.

Anrollen des Motorclubs Neuburg in der Hertleinkurve

Der Sonntag startet mit einem Höhepunkt für alle Vespa-Liebhaber. Ab 10 Uhr findet die Aufstellung zum Anrollern des Motorclubs Neuburg in der Hertleinkurve statt, bevor um 13 Uhr die erste Saisonausfahrt der Gefährte ansteht, heißt es in der Pressemitteilung.

Das musikalische Duo „Hansimilian“ mit Maximilian Stadler sorgt für Stimmung in der Pferdstraße, bei der gemütlich die Mittagssonne, sofern sie scheint, und Schmankerl im Biergarten genossen werden können. Natürlich gibt es auch am Sonntag Tanzaufführungen. Erst treten die Kinder der „Fun Group“ auf, anschließend die Sommertanzgruppe „Fame Step“ und abschließend gibt das „Studio Marrakesch“ sein Bestes.

Eine Hüpfburg und Kinderschminken für die Kleinen

Auch für die kleinen Gäste ist wieder einiges geboten. In der Hüpfburg kann fleißig geklettert, gerutscht und gehüpft werden. Das Traumtheater Neuburg setzt mit den Stelzenläufern Hingucker und versorgt die Kinder am Sonntag mit Airbrush-Tattoos und Kinderschminken in der Pferdstraße. Außerdem gibt es erstmals einen Bobby-Car-Parcours für die ersten Fahrversuche ganz getreu dem Motto „Autotage“.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die Pferdstraße verwandelt sich während der Autotage in eine Schmankerlmeile mit Angeboten für jedermann, heißt es in der Mitteilung weiter. Neben dem Juliusbräu-Biergarten bietet der Gastronomiebetrieb Heinzlmeir seine Speisen und Getränke für die Besucher an. Zudem wird die Schmankerlreise mit dem Foodtruck von „Fairella“ bereichert, die die Besucher mit singhalesischem Streetfood versorgt. Für selbst gemachten Kuchen sorgt Mary´s Café Lounge. Wer doch lieber zur Zuckerwatte greift, wird am Stand von Süßwaren Bauer fündig. Der Eintritt ist, wie immer, frei. (nr)

