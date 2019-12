17.12.2019

Hier treffen Pfarrhausgeschichten auf einen Gigolo

Die Theatersaison bei den Rohrenfelser Schützen hat begonnen. So verlief die Premiere

Es ist soweit: Am Freitag hat nun auch bei der Theatergruppe des Schützenvereins Rohrenfels die Theatersaison begonnen. Der erste Schützenmeister Martin Huber begrüßte die Gäste im voll besetzten Zuschauerraum. Besonders freute er sich darüber, dass sich auch Vertreter von Theatervereinen aus der Nachbarschaft zur Premiere eingefunden hatten. Und dann ging es auch schon los. Wie im Vorjahr gehörte die Bühne zunächst dem Theaternachwuchs.

Die jugendlichen Schauspieltalente unter der Leitung von Christoph Müller zeigten den Einakter „Die Thermoflitz Verführung“ von Andreas Leopold: Frau Fröhlich (Leonie Höger) ist Gastgeberin einer vermeintlichen Vorführung des Küchengerätes „Thermoflitz“, die von ihrer Freundin Ursel (Veronika Heckl) recht kurzfristig organisiert wurde. Da Frau Fröhlich befürchtet, für die Vorführung zu wenig Gäste zu haben, lädt sie noch die beiden bei ihr beschäftigten Maler Max (Peter Böhm) und Igor (Dominik Höger) ein, die jedoch der Einladung nur widerwillig folgen. Langsam wird klar, dass es sich bei der geplanten Demonstration um alles andere als ein Küchengerät handelt. Basierend auf dem Missverständnis kommt es zu witzigen Dialogen. Die jugendlichen Akteure brillierten mit viel Spielwitz, gekonnter Mimik und schauspielern ohne Text.

Mit dem zweiten Einakter besetzte die Theatergruppe das Metier des klassischen Bauerntheaters. Was wäre ein solches ohne Pfarrer und Bürgermeister, beide „bauernschlau“ und nicht ohne Hinterlist. So auch in dem Stück „Pfarrhausg’schichten“ von Hans Herberts. Hier wird nicht mit Klischees gespart. Es geht um eine Pfarrersköchin (Daniela Habermayr), die viel zu früh die falschen Schlüsse zieht und diese dann auch gleich hinausposaunt, um dem Dorftratsch neue Nahrung zu geben. Einen Pfarrer (Markus Habermeyer), der trotz Kater eine Menge an Aufgaben zu bewältigen hat und zudem auch noch lästige Dialoge mit seinem Schutzengel führen muss. Einen Bürgermeister (Reinhard Peiker), der sich unangreifbar fühlt, weil er glaubt, mit allen Wassern gewaschen zu sein und der gelegentlich gerne einen auf dicke Hose macht. Und dann ist da noch ein Liebespaar, gespielt von Julia Bichlmaier und Johannes Sommer, dessen Glück der Vater des Jünglings, ausgerechnet der Bürgermeister, im Weg steht. Alle wenden sich mit ihren Anliegen an Pfarrer Zangerl. Mit viel Verständnis für seine Schäfchen schafft es der clevere Geistliche, dass sich alles zum Guten wendet. Natürlich vergisst er dabei auch nicht eigene Interessen durchzusetzen. Die Mimen der beiden Protagonisten des Stückes, Pfarrer und Bürgermeister, sind glänzend aufeinander eingespielt. Man nimmt Habermeyer den Pfarrer ab und leidet mit Peiker als Bürgermeister in seiner größten Bedrängnis, in die er sich allerdings selbst hineinmanövriert hat.

Modern wird es dann im dritten Stück, „Der Sauna-Gigolo“, von Andrea Wening. Einmal in der Woche treffen sich Theresa (Simone Müller), Ursel (Birgit Hesche) und Lisbeth (Maria Höger) in der Damensauna. Sie tratschen, was das Zeug hält. Niemand ist vor ihrem Spott sicher. Auch untereinander nehmen sie kein Blatt vor den Mund. Der neu in der Sauna beschäftigte Masseur Sandro (Thomas Heckl) bringt das Trio ganz schön in Wallung. All das wird aufmerksam von Sandro´s Kollegin Rita (Susanne Böhm) beäugt. Intrigant berichtet sie die Geschehnisse den Männern der drei Damen: Kasimir (Matthias Fuchs), Gerhard (Michael Waller) und Manfred (Roland Braun). Die sinnen natürlich auf Rache und entwickeln einen ausgeklügelten Plan, um den vermeintlichen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Es scheint auch zu glücken, was sich die Männer ausgedacht haben. Alles läuft zunächst nach Plan, bis der Kosmetiker Jerome (Roland Höger) auftaucht. Es entspinnt sich eine lustige Verwechslungskomödie vom Feinsten. Die Rohrenfelser Schützen präsentieren auch heuer wieder ein amüsantes Programm. Weitere Theaterabende sind am 26. und 27. Dezember im Rohrenfelser Schützenheim freuen. (nr)

