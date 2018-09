vor 37 Min.

Hier treffen Wahnsinn und Liebe aufeinander

Zwei russische Cembalistinnen bestreiten das Finale der Veranstaltungsreihe. Wo es Karten gibt

Neuburg Mit dieser Veranstaltung gehen die 71. Neuburger Barockkonzerte zu Ende: Das russische Cembalo Duo A&A fordert im Rahmen seines themenbezogenen Konzertprogramms am Sonntag, 14. Oktober, um 11.30 Uhr sein Instrument zum Tanz auf – und führt das Publikum im Rittersaal des Neuburger Schlosses durch ein farbenreiches Konzert des Wahnsinns und der Liebe, des Lebens und des Todes.

Zur Feier barocker Klänge und um den Klangreichtum seines Instruments zum vollen Ausdruck zu bringen, stellt das Duo A&A sein Konzertprogramm sowohl aus historischen als auch aus neu adaptierten Arrangements für Cembalo zusammen. Dabei trifft es eine konzentrierte Auswahl an Werken des traditionellen Barock bis hin zur vielfältigen Musik des 19. und 20. Jahrhunderts.

Das Cembalo-Duo A&A besteht aus den russischen Cembalistinnen Anna Kiskachi und Anastasia Antonova. Seit der Gründung ihres Duos im Jahr 2011 konzertierten die beiden Künstlerinnen auf zahlreichen Konzertbühnen in und außerhalb von Europa. Dabei wurden vor allem ihre außergewöhnlichen Programmkonzeptionen mit Begeisterung wahrgenommen. Gerade dieses originelle Verständnis ihres Musikinstruments macht das Cembalo-Duo A&A zu einer einzigartigen Erscheinung unserer Tage.

Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information Neuburg, per Telefon unter 08431/55-240 und -241 oder per E-Mail unter tourist@neuburg-donau.de. (nr)

www.neuburger-barockkonzerte.de