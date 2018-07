vor 32 Min.

Hier wächst die Gerste für das Paulaner Bier

Donau Malz baut in Neuburg unter anderem Gerste für die Brauerei Paulaner an. Beim Besuch auf dem Feld verrät ein Brauer, worauf es dabei ankommt.

Von Manfred Dittenhofer

Peter Winter reißt eine Ähre ab und lässt sie durch seine Finger gleiten. Dann zupft er einzelne Gerstenkörner ab und zerdrückt sie mit dem Fingernagel. Den wunderschönen Ausblick vom Rieder Berg auf das Neuburger Schloss nimmt der Braumeister aus München nur am Rande wahr. Wichtig ist für ihn, wie sie ausschaut, die Gerste, aus der das Malz für das Bier von Paulaner wird? Deshalb besucht der Paulaner-Braumeister gerne vor der Ernte die Firma Donau Malz in Neuburg und auch die Landwirte, von denen das Getreide für die Bierproduktion kommt.

Besuch auf dem Gerstenfeld in Neuburg

Am Dienstag fand ein solcher Besuch bei Markus Braun statt. Und der führte den Braumeister aus München und den Leiter von Donau Malz in Neuburg, Martin Schubert, über Brauns Gerstenfeld oberhalb des Arco-Schlösschens. Der Landwirt bezeichnet die Vegetationsperiode heuer als extrem. Zuerst im Mai zu trocken. Dann der späte und starke Niederschlag. Trotzdem. In Norddeutschland schaue die Lage noch kritischer aus. Die bayerischen Gerstenanbauer können noch einigermaßen zufrieden sein. Braun hofft, von dem siebeneinhalb Hektar großen Feld eine Ernte von rund 50 Tonnen zu erzielen. Daraus werden dann laut Mälzereileiter Schubert rund 40 Tonnen Malz. Braumeister Winter rechnet kurz. „Wir brauen daraus eine viertel Million Liter Bier.“ Eine enorme Menge. Die sofort ganz klein wird, wenn Winter weitererzählt. „Das ist bei uns die Produktion eines viertel Tages.“

Gerste für Paulaner Bier kommt aus Neuburg

Um feines Bier zu brauen, braucht Winter den Schulterschluss zwischen der Brauerei, der Mälzerei und dem Landwirt. Paulaner beziehe den Großteil seines Malzes aus Mälzereien aus der Region, so Burghard Rüdiger, Pressesprecher von Paulaner, also auch aus Neuburg. Dort werden bei Donau Malz jährlich rund 66000 Tonnen Getreide in rund 53000 Tonnen Malz verarbeitet. Der Gewichtsverlust kommt vor allem durch den Flüssigkeitsverlust zustande.

Braumeister Peter Winter (re.) schaut sich zusammen mit Markus Braun die Gerste an. Bild: Manfred Dittenhofer

Bei Donau Malz angekommen, werden die Getreidekörner maschinell gereinigt und sortiert. Dann kommen sie für einen Tag in die sogenannte Weiche. Durch Zugabe von Wasser wird der Wassergehalt des Getreides auf rund 40 Prozent erhöht. Drei Tage lang darf das Korn dann keimen. Danach beginnt der Trocknungsprozess, das Darren. Die Temperatur wird von anfangs 55 Grad auf bis zu 105 Grad gesteigert. So sinkt der Wassergehalt der Körner auf etwa fünf Prozent ab. Donau Malz beliefert nicht nur Paulaner in München, sondern auch andere größere und kleinere Brauereien. So auch Juliusbräu in Neuburg.

Das Malz hat einen großen Einfluss auf Geschmack und Farbe des Bieres. Deshalb legen Braumeister großen Wert auf die Qualität. Jede Lieferung wird genau untersucht. Eiweißgehalt, Mürbigkeit, Wassergehalt. All dies ist auch wichtig für den Produktionsprozess. Viel Aufwand für ein Produkt, das vielen Deutschen wichtig ist. Ein gutes Bier. Prost!

