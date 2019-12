vor 42 Min.

Hier werden die Geschwister zu Künstlern

Bei Chamäleon kommen die Brüder und Schwestern von chronisch kranken Kindern zum Zug

Von Elke Böcker

Im Loiblhaus, bei Chamäleon, der Malschule e.V., leuchten die Wände. Viele, großformatige, farbenfrohe und überaus sehenswerte Gemälde von jungen Künstlern zieren die Malschule und auch den Flur. Und weil eine echte Ausstellung eben auch eine Vernissage braucht, gibt es belegte Brötchen, Sekt und Orangensaft für die kleinen Künstlerinnen und ihre Gäste, wie Ulli Fertl, in ihrer Begrüßung erklärt.

Stadträtin Doris Stöckl lobt – in Vertretung des kurz danach eintreffenden Oberbürgermeisters – die kreative Initiative und freut sich über die tollen Arbeiten. Die beiden Mädchen Luisa (6) und Daria (5) zeigen den Besuchern ihre riesigen Bilder. Darias Traumhaus mit ganz vielen Sternen lädt zum Verweilen ein. Sie hat hier auch schon gefilzt, erzählt ihre Mutter, die mit der Schwester ebenfalls gekommen ist.

Entstanden sind die Bilder in einem Malkurs bei Chamäleon, den Ulli Fertl dort ehrenamtlich anbietet. Kommen können jeweils Kinder zwischen vier und 13 Jahren. Ungefähr einmal pro Monat sollen so die Geschwisterkinder von chronisch kranken oder behinderten Kindern die Möglichkeit haben, etwas ganz anderes zu tun. Organisiert wird die Aktion, die es seit zwei Jahren gibt, von GEKI, dem Elisa-Team für Geschwisterkinder in der Region 10. Marlen Förderer und Martina Kallenberg vom Familiennachsorgeverein Elisa freuen sich jedenfalls gemeinsam mit den anwesenden Eltern und dem Chamäleon-Team über die Bereicherung des Angebotes.

Ziel sei es hier, gerade den Geschwistern von kranken Kindern etwas Gutes zu tun, denn im Fokus von Elisa stehe eben die ganze Familie, für die es ebenfalls die unterschiedlichsten Angebote gibt. Weitere Programmbestandteile sind über www.elisa-familiennachsorge.de verfügbar oder über 08431/647472. Chamäleon finden Interessierte in Facebook oder wenden sich direkt an Ulli Lechner-Fertl 0170/3604310.