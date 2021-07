Pferd stürzt bei Ausritt in Graben

Die sechs Jahre alte Stute Donna konnte sich in Rohrenfels nicht selbst retten – Feuerwehrkräfte und Nachbarn schritten ein

Glück im Unglück hat ein Pferd am Mittwoch in Rohrenfels gehabt: Nachdem es ein Lastwagen bei einem Ausritt aufgeschreckt hatte, sprang das Tier zur Seite und fiel samt Reiterin in einen Graben.

Die Reiterin stürzte auf die Böschung und blieb unverletzt. Die sechs Jahre alte Stute Donna aber fiel in den Graben und blieb hier stecken, wie die Polizei berichtet. Am Anfang versuchte sich das Tier noch zu befreien, sank dadurch aber immer tiefer ein. Donnas Besitzer und dessen Sohn kamen den weiteren Angaben zufolge sofort mit einem Bagger zum Unfallort und versuchten, das Pferd mit zwei großen Schlaufen zu stabilisieren. Die Stute aber befreite sich und steckte wieder fest, heißt es weiter. Nur mithilfe der Feuerwehren aus Rohrenfels und Neuburg sowie einiger Nachbarn konnte sie endlich aus dem Graben gerettet werden: Mit einem Tierhebegeschirr, das sie unter dem Pferd hindurchgezogen hatten und B-Schläuchen im Bereich der Vorder- und Hinterläufe. Gemeinschaftlich hievten sie die sechsjährige Donna leicht schräg die Böschung entlang. Oben angekommen stand Donna schon nach wenigen Minuten wieder auf eigenen Beinen. Ein anwesender Tierarzt untersuchte das Pferd, danach durfte es wieder nach Hause. (nr)