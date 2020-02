19.02.2020

Hilfe bei der Suche nach einer Lehrstelle

Aktionstag der Agentur für Arbeit am 5. März

359 Bewerber, 521 unbesetzte Ausbildungsplätze (Stand: Januar 2020): die Zahlen für den Ausbildungsmarkt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen belegen, dass längst nicht jeder Ausbildungsbetrieb alle Lehrstellen vergeben hat. Die für Bewerber sehr angenehme Situation bedeutet aber gleichzeitig: Eigeninitiative und die Nutzung von Information, Beratung und Vermittlung sind unerlässlich, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Unter dem Motto „Hol Dir Deine Ausbildungsstelle!“ veranstaltet die Berufsberatung deshalb am Donnerstag, 5. März, von 8 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr in der Arbeitsagentur in Neuburg, Längenmühlweg 24, einen Aktionstag für alle Schulabgänger der Region, die bisher nicht fündig geworden sind und im Herbst 2020 in eine Berufsausbildung einsteigen wollen. Die Jugendlichen haben dabei die Möglichkeit, ihre beruflichen Vorstellungen mit Experten der Berufsberatung ganz individuell zu besprechen. „Die Vermittlungsaktivitäten laufen auf Hochtouren. Es sind noch viele attraktive Angebote für Abgänger aller Schulformen vorhanden“, erklärt Christine Triebenbacher, Teamleiterin Berufsberatung.

Um Wartezeiten zu vermeiden und einen möglichst reibungslosen Ablauf bei dem Aktionstag zu gewährleisten, wird um eine telefonische Voranmeldung unter Telefon 0841/9338-280 gebeten. Die Bewerber sollten zum Aktionstag ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen sowie einen Personalausweis und etwas Zeit mitbringen. (nr)

