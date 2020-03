18.03.2020

Hilfe für Unternehmer

Bürgertelefon für Fragen zu Gewerbe, Handwerk und Gastronomie

Anlässlich der aktuellen Maßnahmen der Staatsregierung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus ergeben sich bei Unternehmern offene Fragen. Deshalb hat das Landratsamt in Neuburg ein Bürgertelefon eingerichtet, das Fragen der Gewerbetreibenden, Handwerker und Gastronomen beantwortet.

Das Bürgertelefon ist ab sofort geschaltet und unter der Telefonnummer 08431/57-110 zu folgenden Zeiten zu erreichen: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr und Freitag, 8 bis 12 Uhr. Fragen können auch per Mail an folgende E-Mail-Adresse gesandt werden: gewerbe@lra-nd-sob.de. Gesundheitsthemen werden am Bürgertelefon für Gewerbe, Handwerk und Gastronomie nicht beantwortet. Für Gesundheitsthemen hat das Gesundheitsamt ein eigenes Bürgertelefon eingerichtet, das unter der Nummer 08431/57-555 von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr frei geschalten ist. Zur Verstärkung gibt es eine weitere Rufnummer: 08431/57-505 von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. (nr)

