Hilfe für eine armenische Familie

Von Karlshuld aus gehen Hilfsgüter in die umkämpfte Region Bergkarabach

Von Andrea Hammerl

Warme Kleidung, Decken, Bettzeug – den armenischen Flüchtlingen aus der umkämpften Region Bergkarabach fehlt es an allem. Der Krieg dort werde viel zu wenig thematisiert, findet Marina Eibl, „es geht nur immer um Syrien und Afghanistan“. Daher war sie sofort bereit, sich zu engagieren, als sie von einer armenischen Familie um Hilfe gebeten wurde, die aus Angst vor Repressalien durch Migranten aus den kriegsunterstützenden Ländern anonym bleiben will. Eibl machte den Spendenaufruf der christlichen armenischen Gemeinde in München über einen Messengerdienst in ihrem Freundeskreis bekannt und freut sich nun über die große Hilfsbereitschaft.

Ein Großteil der Spenden lagert bereits im Keller und soll baldmöglichst nach München transportiert werden. Von dort geht es weiter nach Frankfurt, wo ein großer Lkw starten soll, sobald geklärt ist, ob Georgien die Grenzen für Hilfsgüter öffnet.

Der jahrhundertealte Konflikt zwischen christlich-orthodoxen Armeniern und schiitisch-muslimischen Aserbaidschanern um die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende, aber überwiegend von Armeniern bewohnten Region Bergkarabach hat mit einem großen Angriff durch Aserbaidschan am 27. September einen neuen Höhepunkt erreicht. Etwa 2000 Armenier seien getötet worden, circa 300.000 geflohen, erzählt Eibls armenischer Bekannter, der seit vielen Jahren in Deutschland wohnt, aber immer noch Kontakte nach Hause unterhält. Die offiziellen Zahlen, die von 500 Toten sprechen, seien zu niedrig, hört er von Freunden in der alten Heimat.

