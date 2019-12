vor 24 Min.

Hilfe, wenn die Eltern sich trennen

Gruppenangebotfür Kinder

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien des Landkreises bietet ab Februar 2020 die Kindergruppe „Hilfe, meine Eltern haben sich getrennt“ an. Das Angebot richtet sich an Kinder von acht bis elf Jahren, deren Eltern getrennt beziehungsweise geschieden sind.

Die Trennung der Eltern wird von jedem Kind anders erlebt und verarbeitet. In der Zeit der Trennung ist die ganze Familie im Umbruch. Die Beziehungen innerhalb des Familienverbunds verändern sich und jedes Familienmitglied muss sich neu orientieren. Die Kinder lernen in der Gruppenstunde, Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken, ein besseres Verständnis der eigenen Rolle im Familienkonflikt zu erlangen, selbstbewusster zu werden und ihre eigenen Vorstellungen für die Zukunft zu entwickeln. Der Kurs findet an acht aufeinanderfolgenden Donnerstagen, außer in den Ferien, in den Räumen der Beratungsstelle in der Schmidstraße C140 in Neuburg, jeweils von 15.30 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 08431/1020 informieren und anmelden. (nr)